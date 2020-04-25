韩国放宽新冠病毒防疫措施 展开生活防疫

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随着韩国新冠肺炎单日新增确诊病例持续稳定在10例以下，韩国防疫体系从6日起转为生活防疫，即在日常生活中保持距离。由此，从3月22日起至5月5日持续了整整45天的半强制性“保持社会距离”措施得以放宽，部分社会和经济活动将在遵守防疫方针的前提下陆续重启。





生活防疫是指兼顾社会活动与防疫，在遵守防疫守则的前提下，原则上允许进行聚会、外出、大型活动等。生活防疫守则经过由政府、专家和市民社会代表等组成的生活防疫委员会的探讨并听取国民意见后制定而成。五大基本守则为若生病应在家休息3至4天、与他人保持两臂距离、勤洗手并在咳嗽时用衣袖遮挡、每天通风换气2次以上并进行周期性消毒、距离虽远但心灵相近。个人防疫四大辅助性守则为佩戴口罩、环境消毒、遵守与65岁以上老人等高风险人群生活的守则、健康的生活习惯。集体防疫则在日常与防疫的协调、学习与参与、创意性运用等原则下，根据12个领域的31类设施和情境制定了用户和负责人必须遵守的守则。另外，守则还为公共和私人共同体指定了防疫管理者，并制定了防止群聚性感染的具体行动指南。





转为生活防疫可以说是成功抗疫的成果。在新冠疫情快速扩散后，韩国政府从3月22日起推行“保持社会距离”措施，加强防疫。3月22日至4月5日第一轮高强度保持社会距离措施实行期间，单日新增确诊病例从3月中旬的平均100余例减少至95.9例。第二轮高强度保持社会距离措施实行至4月19日。这一期间，日均新增确诊病例减少至30.3例。4月下旬在实行宽松的保持社会距离措施期间，日均新增确诊病例仅为约9例，达到韩国的防疫和医疗体系可充分控制的水平。对于这一成果，韩国政府表示是国民和防疫部门共同取得的成果。不过生活防疫并不意味着疫情结束。防疫部门对于无症状感染和第二轮大流行的可能性仍旧保持着高度警惕。





转为生活防疫体系后，国立公园和户内体育生活设施、美术馆、博物馆等户内分散型设施将首先开放，体育运动观看设施和各类演出设施等户内外密集型设施将在随后开放。另外，本月13日以高三为始，各级学校也将陆续线下开学。宗教设施、体育设施、补习班、娱乐场所等各类聚集性设施将在遵守防疫守则的前提下开放，不过各自治团体可根据情况发布要求关闭等行政命令。