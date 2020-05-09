有损伤的水果究竟能不能吃

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古话有云:"宁吃鲜桃一口,不食烂杏一筐。"那么，有损伤的水果究竟能不能吃呢?总地来说，对于有损伤的水果,要具体情况具体分析,有的还是可以适当吃一些。一般情况下,水果坏掉的原因会分为三类。

1、机械性损伤。水果在采摘、存放、运输的过程中难免会有磕磕碰碰的情况发生,磕碰过的水果会有些变软、颜色变深,是因为磕碰导致细胞破损,细胞质也就是水果中的液体流出来了,这类水果是可食用的。如果磕碰严重,导致外皮破坏,也不必担心,那是因为细胞损伤之后,水果中的一些多酚类物质被氧化为深褐色的醌类物质,使伤口呈现出特别深的颜色,比如切开的苹果,放置一会儿后切面会变成褐色,是同一个道理的。这类水果是可以食用的,但是建议大家尽快吃完,因为放置时间太久,细菌等微生物可能会附着上面,并由此进入水果,加快水果的腐败过程。

2、冻伤。香蕉、芒果这类的热带水果不宜放入冰箱,否则表皮容易变黑,不过打开果皮后内部并没有发生变色或变质,是可以食用的。不过,表皮发黑后的水果可能会失去其原来的风味,使口感变差。所以大家要学会区分哪些食物不适宜放入冰箱,一般热带水果是不建议放冰箱的,购买后建议尽快吃完。

3、腐败变质。水果存放过久时,由于微生物的污染引起的腐败变质。对于这类水果,就不要再食用了。在水果中出现频率最高的就是以扩展青霉为代表的青霉,其产生的展青霉毒素会引入身体肠道功能紊乱,肾性水肿等病症。所以变质的水果直接扔掉是最好的选择。





（文中窍门来自朱*香听友）