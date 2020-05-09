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韩国的高校大致分为国立大学与私立大学，在200多所四年制大学中，私立大学占比为8成以上。





韩国实行大学收费制度，学费由各大学自主决定。高校通常以学生人数、设施面积、教职员人数、教育器材等项目核算教育成本，并根据人工费、运营费、活动费、教研事业等经费由学校的学费审议委员会经过会议最终确定新学年的学费。





韩国高校办学资金的主要来源是学费收入、政府补贴与捐款收入。私立大学由于政府的补贴比国立大学少很多，一半以上的办学资金来源是学费收入，所以学费比国立大学贵一些。





随着社会的发展，高校学费自上世纪80年代末起逐年上涨。2018年的调查结果显示，韩国本科生一年平均学费是670万韩元（折合人民币约39000元）。不过此前我们也介绍过，不同的专业收取不同的学费。比如，医学院的学费最高，一年平均学费是962万韩元，艺术体育类专业紧随其后，779万韩元，理工学院是714万韩元，人文学院的学费最低，596万韩元。





国立大学的学费相比私立大学来说便宜一些，国立大学本科生一年学费是412万韩元，还不到私立大学的三分之二。在国立大学中，国立首尔大学的学费最贵，以2018学年为例，人文社会学院一年学费是488万韩元，自然理工学院是598万元，美术类为730万元，音乐类是782万元，最高与最低学费相差200-300万韩元。





以私立大学的学费来看，在全球，继美国、澳大利亚、日本之后，韩国排在第4位。