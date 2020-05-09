让你成为“室内设计专家”——韩国“Archidraw”公司

ⓒ Archisketch

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们要带领大家走进韩国“Archidraw”公司，这是一家建筑IT技术初创公司，让我们与公司首席执行官李柱成（音译：이주성）先生一道，聊一聊他们公司。





李柱成先生在大学期间主修建筑学，但是很早开始学习计算机编程。在大学期间，他创建了一个建筑管理系统，该系统被认为是大型公司的独有系统，他将这个系统介绍给中小型公司。毕业后，他进入一家建筑公司负责建筑管理。在公司工作期间，他一直希望帮助客户更轻松地理解平面图。他想推出一种将静态2D平面图转换为3D模型的服务。通过这一项目，他于2014年创立了韩国“Archidraw”公司，开发了一个程序，任何人都可以轻松设计和装饰自己的房屋。





韩国“Archidraw”公司的旗舰产品“Archisketch”是一款应用程序，即使没有专业知识的人也可以制作3D设计效果图。首先，用户在“Archisketch”的网页上注册，并设置所要装饰的内部空间户型图。然后，他们可以将家具或其他物品放置在显示3D空间的屏幕上。这样一来，他们可以将喜欢的家具、墙纸或地板材料安装在他们的房屋中。当然，市场上也有类似的3D空间扫描仪，但它们大多数是为专业领域设计的，价格数万美元。人们也可以使用免费软件，但缺乏准确性。另一方面，“Archisketch”的成本比专业设备低100倍。就准确性而言，它也是无可挑剔的，而且它非常易于使用。





ⓒ Archisketch

与智能手机结合使用，“Archisketch”可以实时地生成3D模型。经过3年的开发，韩国“Archidraw”公司能够确保技术的安全性。这项技术可绘制室内设计图，并通过3D和虚拟现实技术放置各种家具。它还可以在几分钟内测量并生成任何空间的平面图，因此用户可以在3D效果图上选择他们喜欢的室内设计，并在没有技术专家的情况下对项目进行预算预测。除了这项新的室内设计服务外，韩国“Archidraw”公司还为专业人员建立了更多的专业设计模型。韩国“Archidraw”公司获得了投资者的极大兴趣。





韩国“Archidraw”公司已与韩国约80家公司建立了合作伙伴关系，其中包括百货商店、家具制造商和家用电器供应商。这个月，韩国“Archidraw”公司计划推出升级版的3D室内服务。





随着消费者对私人空间的兴趣日益浓厚，韩国和海外家具市场正在蓬勃发展。正是看到了这一趋势，韩国“Archidraw”公司推出了一款介于建筑专家与普通客户之间的产品。通过将IT技术整合到建筑领域，韩国“Archidraw”公司正在打造一个新的发展空间，任何人都可以享受室内设计和家居装饰带来的乐趣。