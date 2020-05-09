韩国经济“V型”复苏预期

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国际货币基金组织预测，在新冠疫情危机之后，今年全球经济将经历自1930年大萧条以来最严重的衰退。然而，彭博社预测，当新冠疫情危机结束时，韩国作为制造业强国，将能够实现“V型”复苏。经济的“V形”复苏意味着韩国经济将实现短期震荡后的迅速反弹。今天，我们邀请到了韩国建国大学技术经营专业的林采成（音译：임채성）教授，与他共同聊一聊这种乐观的经济预期。





这项预测表明，与其他国家相比，韩国处于“V型”触底反弹阶段。韩国经济在制造业领域具有强大的实力，与其他行业相比，其受新冠疫情的影响相对较小。幸运的是，在韩国擅长的信息通信技术领域，市场需求正在不断增长。





彭博社称，花旗集团首席经济学家凯瑟琳·曼恩提出了以制造业和科技产业为基础的国家经济复苏曲线，主要以韩国和台湾为例，她也是经济合作与发展组织的前首席经济学家。相比之下，泰国和新加坡等严重依赖旅游业的经济体预计将陷入L型衰退，经济触底并出现长期低迷。换句话说，各国可能会出现不同的复苏曲线，这取决于其主要产业。制造业在韩国的产业结构中占重要部分，其中服务业占很小的一部分。根据韩国企划财政部的数据，韩国制造业占国内生产总值的27.8％。这一数字高于具有与韩国相似工业结构的德国和日本。尽管外部条件不利，但韩国的信息通信技术产品出口支撑了韩国的出口。在就业方面，制造业也能够更快地从新冠疫情危机中复苏。





在美国，娱乐、服务、食品、房地产和服务业生产3月2日至30日平均下降了43％，而制造业则下降了30％。这反映出制造业遭受的损失比其他行业要小。数据显示，韩国的情况与之类似。





在韩国，由于新冠疫情迫使许多公司和商店暂停营业，3月份离岗的就业人数增加到160万。按行业划分，批发商、零售商、住宿和餐馆有20万5000名暂时离岗的工人，而在教育和服务领域则有20万人。但是，制造业和采矿业的离岗员工分别仅为5.3万人。与此相反，食品和医疗用品制造商雇用了更多的人。从目前显示出复苏迹象的各个行业来看，造船业保持了复苏势头。但是，现在就对未来抱有乐观的预期还为时过早。如果不能完全遏制疫情暴发，制造业也将不可避免地遭受打击。幸运的是，新冠疫情在韩国已经得到有效遏制。但是危险仍然存在，如果病毒再次传播，制造商可能随时被迫关闭工厂。由于新冠疫情3月份开始在北美和欧洲迅速蔓延，因此依赖出口驱动的韩国经济可能在今年第二季度出现萎缩。韩国政府应该通过有效的政策来支持本地制造业，以实现旗舰产业生态系统得到更好的保护。此外，政府还应该进一步采取措施，从一个新的角度重塑制造业。





有些人认为制造业已经是夕阳产业。但是，由于制造业正不断走向数字化，因此其结构发生了重大变化。美国和德国从2010年左右开始将制造业作为一种新兴产业，而中国则在2015年前后加入了这一行列。这些国家已将重点放在制造业上，他们认为制造业将在未来30年引领经济发展。经济合作与发展组织也将制造业视为具有增长潜力的新兴产业。韩国将大力发展制造业，并将其作为战略新兴产业，2018年开始在制造业方面的支持措施不断增加。幸运的是，新冠疫情使公众重新意识到了制造业的重要性。





有些人提出韩国应该改变严重依赖制造业的产业结构，甚至有人声称制造业时代已经结束。制造业被认为是环境污染的罪魁祸首，并被贴上“低附加值烟囱行业”的标签。但是，在新冠疫情期间，制造业已成为全球经济的救星。因此，预计于2010年左右开始的全球制造业复兴项目将获得更多关注。当然，韩国不应该落后于全球制造业的发展趋势。





在新冠疫情蔓延过程中，以智能工厂为主的创新型制造业变得越来越重要。智能工厂具有物联网系统、数字化系统、人工智能AI系统等。数字化系统是产品、服务和生产全程虚拟模型，可以运行模拟系统并提前预测结果。总之，“创新型制造业”是各个行业的数字化转型。人们认为，革命性的产业转型将在很遥远的将来才会发生，但是新冠疫情使我们意识到这个未来即将到来。如果韩国能够成功应对挑战，将会在短期内看到强劲的经济反弹，实现经济的“V型”复苏。从长远来看，着眼未来30年，韩国可以推出一个卓有成效的发展战略。当新冠疫情结束时，全球经济结构将发生重大变化。我们希望，韩国将在建立“新型制造业”方面处于全球更有利的位置。





作为所有行业基础的制造业，在新冠疫情中发挥出了强劲的增长实力，为韩国经济的未来涂了一抹亮色。但是，仅仅依靠制造业，韩国很难实现“V型”反弹。在后新冠疫情时代，预计世界各国将在“新型制造业”领域展开激烈竞争。韩国应该成立一个基于数据互联的全新部门，并保持其制造业强国的地位。