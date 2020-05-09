



职业：演员

生日：2000年4月25日

出生地：首尔

血型：A型

身高：162cm

学历：汉阳大学话剧电影学

出道：“Baskin-Robbins冰淇淋”广告（2003）

郑多彬可以称得上是韩流演艺圈中出道最早的艺人之一，她在3岁时便凭借可爱的形象被全球知名冰淇淋连锁品牌选为广告模特，此后便有了“冰淇淋妹妹”的昵称。

冰淇淋广告深入人心后，郑多彬也开始在大量影视剧作品中出现，成为一名人气童星。在经典史剧《树大根深》中，郑多彬小小年纪却为观众展现出了惊人的演技，这也成为其童星时代的代表之作。

郑多彬真正意义上主演的成人之作是2020年Netflix热推的原创剧集《人间课堂》。年满20岁的郑多彬在剧中虽然依旧扮演一位高中生，但其演技已经达到炉火纯青的地步，在这部故事背景为青少年犯罪的较为沉重、阴暗的剧中，郑多彬将为钱而触犯法律的少女刻画得淋漓尽致。

代表作：

·电视剧：

《人间课堂》（2020）

《要先接吻吗？》（2018）

《我的野蛮女友》（2017）

《狱中花》（2016）

《她很漂亮》（2015）

《乘着歌声的爱情》（2013）

《玻璃假面》（2012）

《树大根深》（2011）

《人生是美丽的》（2010）

《一枝梅》（2008）

《美妙人生》（2005）

·电影：

《女初中生A》（2018）

《爱情胜利》（2015）

《甜蜜的谎言》（2008）

《连理枝》（2006）

《我爱你马顺》（2005）

《女高中生结婚记》（2004）

《贱人帮》（2004）

主要获奖经历：

MBC演技大赏 童星奖（2016）