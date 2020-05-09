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郑多彬

#明星档案 l 2020-05-12


职业：演员

生日2000425

出生地：首尔

血型：A型

身高：162cm

学历：汉阳大学话剧电影学

出道：Baskin-Robbins冰淇淋”广告（2003） 

 

郑多彬可以称得上是韩流演艺圈中出道最早的艺人之一，她在3岁时便凭借可爱的形象被全球知名冰淇淋连锁品牌选为广告模特，此后便有了“冰淇淋妹妹”的昵称。 

冰淇淋广告深入人心后，郑多彬也开始在大量影视剧作品中出现，成为一名人气童星。在经典史剧《树大根深》中，郑多彬小小年纪却为观众展现出了惊人的演技，这也成为其童星时代的代表之作。 

郑多彬真正意义上主演的成人之作是2020年Netflix热推的原创剧集《人间课堂》。年满20岁的郑多彬在剧中虽然依旧扮演一位高中生，但其演技已经达到炉火纯青的地步，在这部故事背景为青少年犯罪的较为沉重、阴暗的剧中，郑多彬将为钱而触犯法律的少女刻画得淋漓尽致。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《人间课堂》（2020 

《要先接吻吗？》（2018 

《我的野蛮女友》（2017 

《狱中花》（2016 

《她很漂亮》（2015 

《乘着歌声的爱情》（2013 

《玻璃假面》（2012 

《树大根深》（2011 

《人生是美丽的》（2010 

《一枝梅》（2008 

《美妙人生》（2005 

·电影： 

《女初中生A》（2018 

《爱情胜利》（2015 

《甜蜜的谎言》（2008 

《连理枝》（2006 

《我爱你马顺》（2005 

《女高中生结婚记》（2004 

《贱人帮》（2004 

 

主要获奖经历： 

MBC演技大赏 童星奖（2016 

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