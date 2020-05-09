韩国的老故事——《日月兄妹》

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5月家庭月特别节目——韩国的老故事

第二部 日月兄妹（해와 달이 된 오누이）





有一天，村里的一户有钱人家办宴会。妈妈从一大早就去帮炊，直到太阳快下山的时候才带着人家送的年糕踏上了回家的路。天色渐渐地暗了下来，远处隐隐传来老虎的吼叫声。









“哎呦，是老虎在叫，好可怕……得快点儿走了。” (妈妈)

“给我一块年糕，我就不吃你~” (老虎)

“好的好的，给你年糕，放了我吧！孩子们都在家里等着我呢。” (妈妈)





“어휴, 호랑이 소리네. 무서워라~ 빨리 가야겠다” (엄마)





“떡 하나 주면 안 잡아먹지~” (호랑이)





“그래그래~ 떡을 줄테니까 나는 보내주려무나~

집에서 어린 것들이 엄마 오기만을 기다리고 있단다.

여기 떡을 줄테니, 얼른 길을 비켜다오” (어머니)









但是，老虎还是把妈妈吃掉了。









“孩子们~妈妈回来了。你们在干什么，妈妈回来了，快来开门！” (老虎)

“啊，妈妈回来了，哥哥快开门。” (妹妹)

“等一下，妈妈不是说过不能随便给人开门吗？而且这个声音有点奇怪，咱们先从门缝里看看吧……咦？是妈妈的衣服没错，但好像不是妈妈。”(哥哥)

“孩子们，怎么还不开门？妈妈带了年糕回来。” (老虎)

“等一下……妈妈，你把手伸进来让我们看看。” (哥哥)

“妈妈的手怎么这么粗糙？” (妹妹)

“这个嘛，还……还不是因为今天干了一天的活儿嘛！”(老虎)





“얘들아~엄마왔다. 얘들아 뭐해? 엄마 왔다니까~ 어서 문 좀 열어봐” (호랑이)





“어, 엄마 왔나봐. 오빠 빨리 문열어” (여동생)





“잠깐만~ 엄마가 아무나 문열어 주지 말랬잖아~

그런데, 엄마 목소리가 좀 이상한거 같은데.

먼저 여기 문구멍으로 좀 내다보자~ ...엄마옷은 맞는데 엄마같지가 않아” (오빠)





“얘들아~ 문 안열고 뭐하니? 엄마가 맛있는 떡 가져왔다” (호랑이)





“잠깐만~

엄마! 어디 손 좀 안으로 들이밀어 봐” (오빠)





“ 엄마! 왜 이렇게 손이 거칠거칠해?” (여동생)





“뭐? 그 그거야 오늘 하루 종일 일을 했으니까 그렇지” (호랑이)





兄妹俩偷偷爬到了井边的扁柏树上。以为孩子们藏在井里的老虎听到妹妹的笑声发现了他们，于是也往树上爬，想要抓住兄妹俩。