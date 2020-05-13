进入菜单 进入原文

档案
档案
About us Go to KBS

佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)

2020-05-13

今日首尔

导演：李勇周

编剧：李勇周

领衔主演：韩佳人/严泰雄/李帝勋/裴秀智

类型：爱情

片长：118分钟

上映时间：2012.03.22（韩国）

其他片名：初恋筑迹101(港)/初恋筑梦101(台)/Architecture 101


剧情概要：

20岁胜民（李帝勋饰）是一位建筑学专业的大学生，外表安静内心火热的他在一堂“建筑学概论”课上遇见了前来蹭课的音乐系女生瑞妍，并对其一见钟情。恰巧两人又住的非常近，于是一起组成小组完成课下作业。两人关系逐渐亲密，时常谈心，瑞妍也给胜民描绘了自己未来理想中的房子，胜民也默默记在心上。但内向的胜民却始终羞于对瑞妍表白，后因一场误会，两人关系逐渐疏远，最终形同陌路。

15年后，胜民（严泰雄饰）已经成为一名建筑师，一天瑞妍（韩佳人饰）突然出现在胜民面前，胜民看到自己当年刻骨铭心的初恋，内心十分忐忑。在尴尬的寒暄过后，瑞妍表明来意，希望胜民替自己在老家济州岛设计并修建房子，这也成为胜民第一个独立完成的建筑作品。在房屋建造的过程中，回忆着当年的点滴，两人之间的感情也发生了微妙的变化。与其说是两人共同参与建造一幢房屋，不如说是在重建两人当年遗憾收场的感情……


幕后花絮：

《建筑学概论》的导演李勇周本身是建筑学专业出身，早在其长篇电影处女作《不信地狱》上映之前，这部《建筑学概论》的雏形就已经在其脑海中存在。该片从构思到拍摄完成可谓经历了10年的时间。李勇周导演这样表示：“就像你去到某个人的家里，看着他家的装潢风格，就能对他的喜好略知一二一样，这个题材和爱情故事很搭。”

《建筑学概论》也是裴秀智参演的第一部电影作品，她也凭借在片中清新、自然的演技被封为“国民初恋”。另外，影片还意外捧红了饰演胜民朋友的曹政奭，角色的台词以及形象均在上映后成为网络和综艺中的模仿对象，而曹政奭本人也从此开始主演大量影视剧作品，成为最受欢迎的男演员之一。


所获主要奖项：

第4届年度电影奖 最佳新人男演员奖（曹政奭，2013）

第33届电影青龙奖 最佳新人男演员奖（曹政奭，2012）

第32届韩国影评人协会奖 电影音乐奖（2012）

第21届釜日电影奖 最佳剧本奖（李勇周，2012）

第48届百想艺术大赏 电影类 最佳新人女演员奖（裴秀智，2012）

佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)
目录

推荐内容

Close

为了向听友提供更好的服务，KBS WORLD Radio网页正在应用Cookie和其它相关技术。您持续浏览本台网页，将被视为您已同意利用上述技术和本台的《个人信息处理方针》政策。 详细内容 >