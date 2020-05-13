佳片回顾：建筑学概论(건축학 개론)

导演：李勇周

编剧：李勇周

领衔主演：韩佳人/严泰雄/李帝勋/裴秀智

类型：爱情

片长：118分钟

上映时间：2012.03.22（韩国）

其他片名：初恋筑迹101(港)/初恋筑梦101(台)/Architecture 101





剧情概要：

20岁胜民（李帝勋饰）是一位建筑学专业的大学生，外表安静内心火热的他在一堂“建筑学概论”课上遇见了前来蹭课的音乐系女生瑞妍，并对其一见钟情。恰巧两人又住的非常近，于是一起组成小组完成课下作业。两人关系逐渐亲密，时常谈心，瑞妍也给胜民描绘了自己未来理想中的房子，胜民也默默记在心上。但内向的胜民却始终羞于对瑞妍表白，后因一场误会，两人关系逐渐疏远，最终形同陌路。

15年后，胜民（严泰雄饰）已经成为一名建筑师，一天瑞妍（韩佳人饰）突然出现在胜民面前，胜民看到自己当年刻骨铭心的初恋，内心十分忐忑。在尴尬的寒暄过后，瑞妍表明来意，希望胜民替自己在老家济州岛设计并修建房子，这也成为胜民第一个独立完成的建筑作品。在房屋建造的过程中，回忆着当年的点滴，两人之间的感情也发生了微妙的变化。与其说是两人共同参与建造一幢房屋，不如说是在重建两人当年遗憾收场的感情……





幕后花絮：

《建筑学概论》的导演李勇周本身是建筑学专业出身，早在其长篇电影处女作《不信地狱》上映之前，这部《建筑学概论》的雏形就已经在其脑海中存在。该片从构思到拍摄完成可谓经历了10年的时间。李勇周导演这样表示：“就像你去到某个人的家里，看着他家的装潢风格，就能对他的喜好略知一二一样，这个题材和爱情故事很搭。”

《建筑学概论》也是裴秀智参演的第一部电影作品，她也凭借在片中清新、自然的演技被封为“国民初恋”。另外，影片还意外捧红了饰演胜民朋友的曹政奭，角色的台词以及形象均在上映后成为网络和综艺中的模仿对象，而曹政奭本人也从此开始主演大量影视剧作品，成为最受欢迎的男演员之一。





所获主要奖项：

第4届年度电影奖 最佳新人男演员奖（曹政奭，2013）

第33届电影青龙奖 最佳新人男演员奖（曹政奭，2012）

第32届韩国影评人协会奖 电影音乐奖（2012）

第21届釜日电影奖 最佳剧本奖（李勇周，2012）

第48届百想艺术大赏 电影类 最佳新人女演员奖（裴秀智，2012）