北韩致力于恢复与中国的关系

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北韩国务委员会委员长金正恩结束隐居生活公开亮相后，为恢复与中国的关系而开展对华外交活动。





5月7日，金正恩委员长向中国国家主席习近平致口信，对中国在新冠肺炎疫情防控阻击战中取得辉煌成就和巨大胜利表示祝贺。在北韩和中国的新冠疫情在一定程度上得到平息，且中国经济逐渐进入恢复期的情况下，金正恩委员长向习近平主席致上述口信具有北韩致力于恢复双边贸易关系和经济合作之意。金正恩委员长通过口信高度评价并祝贺习近平总书记领导中国党和人民在前所未有的新冠肺炎疫情防控阻击战中取得辉煌成就和巨大胜利，并强调将进一步改善与中国的关系。有关于此，中国公务员最近在与北韩接壤的辽宁省丹东特区就新冠肺炎疫情防控工作进行现场督查，并与北韩加强防疫合作。今后，北韩和中国将在卫生保健领域和经济领域展开合作等，积极加强同盟关系。总之，北韩希望中国能在诸多领域进行投资与合作。





北韩国务委员会委员长金正恩在去年年底举行的劳动党全体会议上宣称，将通过自力更生展开正面突破战，对内外表现出绝不屈服于美国和国际社会制裁的强烈意志。但是新冠疫情暴发后，防疫体系薄弱的北韩立即关闭与中国接壤的边境，经济陷入更大困境。目前，北韩经济处于极大困境。北韩于今年1月底关闭边境以来，迄今仍未重开边境，而北韩对中国的贸易依存度高达95%。在此情况下，北韩关闭边境，停止与中国进行贸易往来而使北韩经济陷入更大困境。据韩国国家情报院最近向国会情报委员会提交的报告显示，今年第一季度，北韩与中国的贸易规模同比减少55%。其中，3月一个月减少91%。此外，由于北韩各地集市不常开市，商业交易随之萎缩，且平壤出现居民囤积生活用品现象，因此北韩必须重启对华贸易。今后，北韩和中国就此问题进行协商，而其结果会给北韩和中国的关系带来相当的变化。





目前，北韩国务委员会委员长金正恩推进的主要国政课题是尽快消除民众生活困难和通过自力更生实现经济增长。正因为如此，金正恩委员长隐居20天后在顺川磷肥厂重启公开活动，表现出致力于搞活经济的意志。

问题是，为使顺川磷肥厂投入生产，必须具备相关生产设备，但是以北韩自身的能力，难以完善其生产配套设备，其他建设项目也是如此。因此，北韩急需中国提供协助。





由于北韩长时间关闭边境，北韩居民的生活变得更加困难并发出抱怨声，因此金正恩政权为安抚民心、巩固内部团结，必须取得中国政府的协助。去年年底，金正恩委员长指示在平壤建设大型综合医院，并争取在今年10月10日北韩劳动党建党75周年之前竣工。但是和顺川磷肥厂一样，平壤综合医院的医疗设备也需要中国提供支持，因此金正恩委员长向中国国家主席习近平致口信，试图恢复双边关系，从而获得中国政府的协助。





对此，中国国家主席习近平立即作出正面回应。5月8日，习近平主席向北韩国务委员会委员长金正恩致复谢口信，表示愿为地区和平稳定与发展繁荣作出积极贡献。在中国和北韩的关系一度中断的情况下，中国国家主席习近平表示，除新冠肺炎疫情防疫工作外，还将与北韩进行多方面的合作。习主席在口信中说，中方愿意加强抗疫合作并根据北韩需要提供力所能及的支持。此外，他很关心北韩疫情防控情况和北韩人民身体健康，对金正恩委员长领导劳动党和人民采取一系列防疫举措并取得积极成效感到欣慰和高兴。习主席还强调，他高度重视发展中国和北韩的关系，愿同金正恩委员长一道指导两党两国有关部门落实好双方重要共识，加强战略沟通，深化交流合作，推动新时代中国和北韩关系不断向前发展，造福两国和两国人民，为地区和平稳定与发展繁荣作出积极贡献。目前，中国和北韩都认为有必要改善双边关系，否则有可能沦落到唇亡齿寒的境地。





有分析认为，中国国家主席习近平如此迅速地向北韩国务委员会委员长金正恩致复谢口信是为了在与美国的霸权竞争中确保友军，因为美国总统特朗普和美国政府高层官员最近强调新冠病毒源于中国武汉研究所，提出了中国责任论。





在此情况下，北韩国务委员会委员长金正恩9日向俄罗斯总统普京致电，祝贺俄罗斯卫国战争胜利75周年。这是金正恩委员长时隔5年再次致电祝贺俄罗斯卫国战争胜利纪念日。





与此相比，北韩对韩国依然持冰冷态度。韩国政府从今年年初开始对重启南北韩经济合作表现出强烈意志，但是北韩尚未作出任何反应，因此不知何时能通过对话改善南北韩关系。北韩像似将目前趋冷的美北关系和南北韩关系连贯起来，并为缓解经济困难试图与中俄两国改善关系，但是中国和俄罗斯只能在有限的范围内向北韩提供帮助，因此经过一段时间后，北韩有可能在战略考量下接受韩国政府的提议，重启南北韩经济合作。总之，韩国政府必须耐心等待北韩的态度发生变化，并为重启南北韩对话与交流合作进行准备。





目前，北韩为缓解经济困难而致力于改善与中国的关系，但是今后若重启美北无核化协商，且北韩核问题取得实质性进展，国际社会松绑对北韩制裁，南北韩将可积极推进重启经济合作项目，为南北韩共同繁荣奠定坚实的基础。