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据统计，韩国有四分之一的家庭饲养伴侣动物，进入伴侣动物一千万时代。在此情况下，韩国伴侣动物产业市场规模逐渐扩大，政府和民间团体为营造人类和伴侣动物共存共生的文化氛围而努力。那么，北韩居民是否也饲养伴侣动物呢？





对北韩居民来说，“伴侣动物”是很生疏的词。北韩陷入经济危机后，所谓的“集市经济”应运而生，很多人通过集市积蓄大量财富，摇身变为“新兴富豪”。在生活富裕的新兴富豪中，有些人喜欢养狗之类的伴侣动物，但是只有极少数人在家里饲养伴侣动物，因为北韩将伴侣动物视为资本主义腐败的象征，并将其用于批判腐败的主要题材。在韩国，给伴侣犬穿漂亮的衣服、吃高档的饲料和美容洗澡是司空见惯的事情，且将其视为家属和伴侣，但是北韩媒体却严厉批评这是资本主义流行的一种颓废文化。目前，北韩居民尚没有“伴侣犬”这一概念，但是有些人在家里养狗，其中包括逗人喜爱的宠物狗。





“伴侣动物”和“宠物”是不同的概念。简单地说，“伴侣动物”是人类的伴侣，“宠物”是人类的玩物。北韩虽然不使用“伴侣动物”这个词，但是北韩劳动党干部等高层人士从上世纪80年代末开始在家里养狗养猫后，逐渐使用“宠物”一词。上世纪90年代后半期，平壤的外汇商店开始出售小型犬，北韩大众杂志《千里马》则发表题为“狗有助于人们保持情绪稳定”的文章。此外，由于时任北韩国防委员会委员长金正日鼓励民众饲养宠物狗，饲养宠物狗的北韩居民逐渐增加，21世纪初小型犬身价暴涨，平壤外汇商店出售的马尔济斯犬和西施犬的价格超过50万韩元。那么，北韩的宠物文化如何呢？





北韩的宠物文化可分两个方面来说。首先，残疾人等行动不便的人为出行方便而饲养宠物狗。第二，上世纪90年代经济危机后，新兴富豪和高层人士等生活富裕的人开始购买和饲养宠物。特别值得一提的是，有人在外汇商店购买优良犬种后出门遛狗，以炫耀自己的财势。传说能打赢老虎的“丰山犬”性格虽然非常凶猛，但对主人绝对忠诚，在北韩享受“国犬”待遇。据悉，一只丰山幼犬的售价为30-40美元，最佳品种要100美元，相比北韩劳工一个月的工资3000北韩圆，是相当可观的金额。尽管如此，北韩的新兴富豪和高层人士争相饲养宠物，从而兴起北韩特有的宠物文化。





那么，北韩一般民众的情况呢？他们虽然很少饲养宠物，但是绝大多数北韩农民都要义务性地饲养当局分配的家畜。在北韩，只有国家运营的国营农场和协同农场才能拥有家畜，但是这些农场将部分家畜分配给农家，让农民们生产一定数量的肉，因此北韩农民大都养猪，有些农民还饲养兔子、绵羊和山羊。由于协同农场和国营农场叫每户农家一年向军方捐献20公斤猪肉，北韩农民必须义务性地养猪。如果家里没有小猪，农场会把小猪分发给农民。农民们把小猪养大后交给农场，农场就会分给他们一些玉米，因此农民们为解决粮食短缺问题而饲养家畜。过去，北韩国防委员会为克服经济困难而大肆开展“农家饲养家畜活动”和“人民军队饲养山羊活动”，因此在北韩居民间兴起了养猪狗和兔子、山羊等的饲养家畜热和家畜饲养文化。





据韩国建国大学北韩畜产研究所2018年发布的统计数据，1995年北韩仅饲养300万只兔子，但是2017年增加至3000万只。韩国饲养牛、猪、鸡的数量为北韩的4-6倍，但是北韩饲养兔子的数量比韩国多80倍以上。那么，北韩居民为何饲养这么多兔子呢？其原因在于兔子繁殖速度较快，且不必购买其他饲料，只要吃草就能长大，因此北韩在遭遇经济困难以前就开展饲养兔子活动。此外，还让学生们一年饲养4、5只兔子后捐献给学校，以赚取外汇。陷入经济危机后，北韩在替代粮食等多种层面奖励民众饲养兔子，并鼓励工厂、农场等所有工作单位乃至个人饲养兔子，这可以说具有遵循已故领导人遗训之意。从已故国家主席金日成到已故国防委员会委员长金正日，再到现在的国务委员会委员长金正恩，北韩在遵循先辈领导人饲养兔子的遗训。兔子是食草动物，不必花很多钱就能解决粮食问题，这可说是北韩当局鼓励民众饲养兔子的主要原因。





目前，南北韩交流处于中断状态，但是双方曾活跃进行家畜交流。其中，最具代表性的是养猪场合作事业。2005年开始，南北韩在金刚山地区新建3处养猪场，且韩方成立养猪事业组，每月派一次韩国兽医访问北韩的养猪场进行检查和指导，为北韩养猪业发展提供强大助力。2006年4月7日，在金刚山北部的高城郡城北里养猪场诞生了11只“统一猪”。这是2005年10月韩国多肥育种公司通过北韩统一农水产事业团赠予北韩的公猪和母猪交配后生下的小猪。因为是韩国赠予的猪，北韩居民将其称为“越北猪”，意思是从韩国越过韩半岛军事分界线到北韩的猪。2006年4月在北韩的养猪场诞生11只“统一猪”，2008年9月小猪增加到240只，长大的猪增加到27头。除了金刚山城北里、金川里和三日浦里3处养猪场以外，南北韩还在开城凤东里建造了养猪场。2007年10月在北韩举行南北韩首脑会谈的时候，时任韩国总统卢武铉和北韩国防委员会委员长金正日就南北韩在平壤共同建设运营5000头规模的养猪场达成协议，并举行三次工作会谈等，进一步扩大南北韩养猪业交流与合作。但是，南北韩在平壤和开城追加建设运营养猪场的计划因双边关系恶化而化为泡影，且金刚山3处养猪场的情况也不得而知。





在此，我们希望南北韩尽快恢复交流合作，除畜产领域外，还能共同推进伴侣动物文化的发展。