韩政府敦促日本5月底前解决出口管制问题

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韩国政府敦促日本尽快撤销3种产品的出口管制措施，并在5月底前拿出解决方案。





韩国产业通商资源部12日在例行记者会上提出，受新冠病毒疫情影响，韩国国内外经济状况恶化、企业活动萎缩，韩日两国应结束不必要的矛盾，加强合作。产业部在当天的例行记者会上指出，日方提出的事由已全部消除，对韩出口不再存在问题。日本政府为解决问题所需的必要和充分条件已全部具备，在撤销出口管制措施上没有犹豫的理由。





为尽快解决出口管制问题，韩国政府对日本提出的韩日政策对话中断、常规武器管制不到位、出口管理组织和人力不充分三大事由均进行了改善。韩日政策对话于去年12月16日时隔3年在东京重启局长级别会议，今年3月11日以视频形式举行了第二次会议。韩国的常规武器管制制度虽正常有效运行，但是韩国政府仍于今年3月18日修正了《对外贸易法》，进一步明确法律根据，修正案将于6月19日施行。另外，在出口管理组织和人力方面，本月6日起，产业部下属贸易安保负责组织从原本的科级组织贸易安保科扩大为局级组织贸易安保政策馆。





日本此前取消了半导体和显示面板3种核心材料对韩出口一揽子许可，转为个别许可。该措施从去年7月4日开始实行，实际上是对韩国大法院判决日企赔偿被强制征用劳工的报复措施。去年8月，日本又将韩国从可享受出口批准程序简化待遇的“白名单”中除名。作为回应，韩国也修改了《战略物资进出口告示》，将日本从“白名单”中删除并向世贸组织起诉。不过去年11月22日青瓦台宣布推迟终止《韩日军事情报保护协定》，为两国展开对话提供了契机。此后，双方局长级别政策对话时隔3年重启。





目前，韩国从日本进口和国内生产尚未出现问题，韩国政府为降低对日依赖度，正致力于加强材料、零部件和设备产业竞争力并已取得一定成果。不过，目前充满不确定性的状况不宜持续，日本所提出的事由也已全部解决。两国外交部局长于13日在电话通话中就该问题阐明了各自立场，并商定保持紧密协商和沟通。但这一事件发端于被强征劳工案判决和强制执行措施，若该问题得不到解决，预计日本也不会轻易让步。对此，韩国经济副总理洪楠基13日表示，今后将加速引导海外供应网回归国内，提升材料、零部件和设备产业竞争力，构建稳定的供应网。