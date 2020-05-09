韩梨泰院夜店暴发群聚性感染 开学时间被推迟

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首尔梨泰院一家夜店暴发新冠病毒群聚性感染，导致韩国单日新增确诊病例重返两位数，确诊患者遍布全国各地，对疫情第二轮大流行的忧虑日渐升温。而原本定于从本月13日起以高三学生为始的各级学校开学时间也被推迟一周，已经开始线下授课的大学也重新转换为网络授课或考虑转换。





梨泰院夜店群聚性感染从本月6日京畿道龙仁的第66例确诊病例开始，该病例是该地区时隔4天出现的首例本地感染病例。韩国防疫部门的流行病学调查结果显示，该患者从症状出现两天前的4月30日到被确诊的一周时间内，先后在龙仁、首尔、城南、水原4个地区内活动。该患者移动路线内的所有场所中，首尔梨泰院夜店成为了此次群聚性感染的中心。该患者一晚总共访问了5家夜店，这些夜店不断出现感染病例，甚至发生了二代感染。不仅当天访问相同夜店的人员被感染，这些人员的家人、同事也先后被确诊，存在失控的可能性。由于上月30日至本月5日是黄金连休，在此期间访问梨泰院夜店的人员超过了7000人，其中包括了性少数者聚集的夜店，因此登记虚假信息的人员不在少数，还有韩语不熟练的外国人，致使防疫部门的调查遭遇困难。尤其是不少性少数者忧虑自身情况曝光，并未参与调查。有消息称，无法联系到的人员多达2000人，引发了担忧。另外，有多名访问夜店后被确诊的人员与龙仁第66例病例在同一天出现症状，据此有分析认为，本地感染或已通过其他途径发生。





原本定于从本月13日起以高三为始的各级学校开学时间被推迟一周，开学第二天举行的高三年级“4月全国联合学习能力评价”也被推迟至21日。分析指出，在防疫体系转换为生活防疫、各级学校公布开学时间后，很多民众警惕性放松，个人防疫也有所疏忽，导致目前情况的发生。部分意见认为，黄金连休后立刻转为生活防疫的措施实行过早，应再度回到“保持社会距离”措施上。





为了防止疫情第二轮大流行，迅速及时的调查尤为重要，只要90%应接受调查的对象接受检查，即可防止更多本地感染。为鼓励性少数者接受调查，防疫部门采取了对身份信息保密的措施，对非法居留的外国人则保证将不会采取任何不利措施。另外，首尔市决定对夜店等所有娱乐场所发布禁止聚集令，并禁止未戴口罩人员搭乘地铁，全力防止疫情再度扩散。