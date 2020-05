ⓒ JYP Entertainment

优质乐队DAY6本月11日发行第6张《The Book of Us: The Demon》回归歌坛。

新专辑的制作灵感来自于物理学中的“麦克斯韦妖(Maxwell's Demon)”,从这一理论中的假象妖“Demon”破坏能量守恒出发,联想到爱情离去才发现的珍贵。专辑主题独树一帜,让人印象十分深刻。

新专辑主打歌《Zombie》也贴合专辑主题,唱出了面对打破爱情平衡的神秘力量而感到绝望的情感。歌曲有着嘻哈的节奏,整体也给人以抒情歌曲的听觉感受。摇滚伴奏加上成员强劲有力的演唱,可谓是又一首DAY6专属风格的乐队音乐。

DAY6此次回归也创造了极好的音乐成绩。新歌发行后便成功进入音源榜单上游,并曾在Genie、Bugs实时榜单中登顶,在NAVER Music中排名第3位、Melon中排名第4位。这也成为DAY6出道以来在国内音源榜中创造的最佳成绩。