NCT DREAM成功举办第3场“Beyond LIVE” 首次展现新歌舞台

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NCT DREAM作为SM娱乐第3场“Beyond LIVE”的主人公，于日前举行了“Beyond the Dream Show”演唱会，利用AR技术为线上观看的歌迷展现了精彩纷呈的舞台。

演唱会以《GO》作为开场，随后是《Drippin'》、《STRONGER》等十分劲爆的Live表演。同时也为歌迷献唱了《Don't Need Your Love》、《Candle Light》等抒情歌曲，展现出NCT DREAM超强的Live表演实力。

最让歌迷期待的是NCT DREAM近来发行的专辑《Reload》收录歌曲的Live舞台。演唱会上，成员们为歌迷现场演唱了《Puzzle Piece》、《7 Days》等新歌，也引发了一波在线留言和点赞高峰。

本场演唱会也是一场融入无数高科技的演出。除了沿用之前“Beyond LIVE”系列演唱会时使用的荧光棒联动技术外，加入光影特效的AR技术，也让分布在世界各地的歌迷如同身临演唱会现场，零距离观看爱豆的表演。

此外，线上演唱会的方式，也让成员和歌迷的互动更加方便，演唱会上的Q&A环节也引发歌迷的积极参与，气氛活跃。