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一到这个季节，温度回暖，顺应季节和人体的生理规律，我们要积极参加户外运动，健身健体。

1、郊游。利用双休日和亲朋好友一起郊外踏青，其乐无穷。年轻朋友的健身方式很多，如散步、跑步、打球、登山等体育活动，有条件者还可去旅游。中老年人和减肥者适用低强度、低能量消耗的运动模式，具体包括：快走、慢走、健身操、旅游、骑自行车、娱乐、园林劳动等。而少年儿童可根据场地、时间、兴趣爱好等选择锻炼项目，如踢毽、跳绳、跳皮筋、放风筝等，当下正是放风筝的大好季节，放风筝时手牵一线而动全身，令人手脑协调，强健身心。

2、散步。春暖花开之际，散步是一种值得推广的养生保健方法。一天紧张繁忙工作之后，到街头巷尾走一走，可以很快消除疲劳，由于腹部肌肉收缩，呼吸均匀乃至加深，利用血液循环，增加胃肠消化功能。众多寿星的长寿秘诀之一就是每日要有一定时间散步，尤其更重视在现在这个季节散步，因为气候宜人，万物生发，更有助于健康。散步要不拘形式，量力而行，切勿过度劳累。

3、慢跑。这是一项有益的运动。慢跑对于改善心肺功能、降低血脂、提高身体代谢能力和增强机体免疫力、延缓衰老等都有良好的作用。慢跑还有助于调节大脑活动，促进胃肠蠕动，增强消化功能，消除便秘。

4、伸懒腰。之所以提倡晨起伸懒腰是因为经过一夜睡眠后，人体松软懈怠，气血周流缓慢，故方醒之时，总觉懒散而无力，此时若四肢舒展，伸腰展腹，全身肌肉用力，并配以深吸深呼，则有吐故纳新、行气活血、通畅经络关节、振奋精神的作用，可以解乏、醒神、增气力、活肢节。传统医学认为，“人卧血归于肝”，“人动则血流于诸经”，经过伸懒腰，血液循环加快，全身肌肉关节得到了活动，睡意皆无，头脑清楚，同时，激发了肝脏功能，符合当季应该养肝之道。

5、跳绳，可以燃烧大量的脂肪、提高心肺活力、身体敏捷度以及协调能力。

以上总结的都比较简单实用，其实只要每天抽出时间，就能简单运动一下，促进身心健康！





（文中窍门来自凡*男听友）