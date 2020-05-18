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我们通常得知的北韩消息大都源于北韩劳动党机关报《劳动新闻》的报道。《劳动新闻》作为北韩最具影响力的报纸，一天发行150万份，主要读者群为劳动党党员、国家干部、知识分子以及工人和农民。除《劳动新闻》外，北韩还发行多种类型、各具特色的报纸。那么，北韩最具代表性的报纸《劳动新闻》如何编排各版面报道内容呢？





《劳动新闻》主要报道北韩最高领导人的政策和国家现状。《劳动新闻》创刊于1945年11月1日，日发行量为150万份，分国内用、国外用两种，通常由六版构成。头版和第二版主要刊载关于最高领导人的内容，并发表社论，介绍各种活动和人事任免情况。第三版刊载国内外经济消息和劳动党在政治、经济、社会、文化等领域取得的成果。第四版介绍国内外代表团的活动内容。第五版和第六版刊载关于韩国的消息和国际新闻。





在北韩，发行量仅次于《劳动新闻》的是北韩最高人民会议和内阁机关报《民主朝鲜》。《民主朝鲜》作为从周一发行至周六，即一周发行六日的报纸，通常由四版构成，但是周二和周五增至六版。一般来说，《劳动新闻》主要介绍劳动党的理念和方向，而《民主朝鲜》主要介绍劳动党的政策和实践方案。





那么，北韩有哪些以民众为对象发行的报纸呢？北韩有《劳动新闻》、《民主朝鲜》、《青年前卫》三家全国性报纸和各市、道党委员会发行的地区报纸以及北韩人民军机关报《朝鲜人民军》等各机关发行的机关报，还有对外宣传用周报《平壤时报》。北韩内阁下属44个部门也发行报纸，如铁道省发行《铁道报》，建设省发行《建设报》，交通省发行《交通报》，教育委员会发行《教育报》等。此外，各大学发行大学学报，有些工厂和联合企业所发行公共报。特别值得一提的是，除三家全国性报纸外，其他机关发行的报纸不是隔日报就是周报，且发行量不多。





与韩国相比，北韩的报纸版面少且编辑形式划一。北韩通过报纸向民众宣传劳动党政策，且一直以来报道内容没有多大变化。北韩所有的报纸都强调民众必须表现出积极宣传党的纲领、路线和政策并维护劳动阶级利益的阶级性和党性。此外，在维护人民大众利益的旗帜下，强调民众要坚持人民性和大众性，并具备贯彻劳动党政策的真实性和战斗性。如此这般，北韩的报纸经常发表关于劳动党路线和政策乃至政治思想、社会理念的社论，并就政治议题发表政论，且通过共同社论简单扼要地解析金日成、金正日、金正恩的讲话内容。总之，北韩的报纸大约以30种类型进行编辑后发行，不像韩国的报纸那样将最新消息迅速正确地传达给读者。因此，北韩的报纸可以说具有向民众实施思想教育和宣传劳动党政策并为付诸实践而动员人民大众的目的。





在韩国，可视报社的性质得到需要的消息，且报社每天将报纸送到读者指定的场所。但是北韩的报纸大都是机关报，而且只送到身居一定职位的干部那里。因此，北韩各报社不必为吸引读者展开激烈竞争，且不为提高报纸销量和创造利益感到担忧。此外，北韩报纸的最大特点是没有广告版面。《劳动新闻》等北韩的机关报没有正式的广告版面，因为报纸的页数不足以刊载广告，而且北韩的报纸以宣传劳动党的政策和向北韩民众实施思想教育为目的。如果领导人到某百货商场或餐馆进行现场指导，北韩的报纸有时会介绍该百货商场和餐馆，以间接的方式替它们做广告，但是不像韩国企业那样支付广告费在报上登广告。此外，北韩的报纸以横式书写和不用外语为原则，因此几乎不用汉字和英文等外国文字。字体使用宋体，但是领导人的名字和引用他们话的时候使用粗黑醒目的哥特体。





由于北韩的报纸大都以宣传劳动党政策为主，几乎不刊登花边新闻，因此外界认为北韩居民可能不太看报纸，但是北韩居民都很热心地阅读报纸。因为除报纸外，北韩居民无从得知国内外状况。《劳动新闻》的订阅价格为一个月50钱，相当于300韩元，且在公交车站、地铁月台和公寓小区内各公寓楼出入口都设有售报点。那么，北韩居民喜欢看报纸里的什么内容呢？由于头版和第二版每天反复说明政治状况，关心韩国和海外情况的北韩居民大都看一两眼后翻到第五、第六版。在北韩，一般居民无法使用互联网，且通过广播电视难以获取外部信息，因此很多北韩居民通过报纸了解外部情况。近来，北韩的工作单位有时将《劳动新闻》作为学习材料，因此在单位工作的人不得不阅读头版和第二版。一般来说，北韩的报纸经常谴责、抨击韩国和北韩称为帝国主义的国家，并严厉指责资本主义社会黑暗的一面，借以宣传北韩社会主义的优越性。因此，北韩居民在报上看到的大都是这些内容。





如此这般，北韩居民只能通过北韩内媒体获取国内外信息，且北韩的报纸为控制民众的思想扮演极其重要的角色。因此，北韩居民为通过报纸及时正确地掌握国内外信息，可能还需要等待很长的时间。