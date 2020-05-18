新冠病毒疫情引发美中新冷战

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围绕新冠病毒疫情的责任追究，美中两国矛盾日益加剧。美国从贸易、技术、金融，甚至是政治、军事等各方面加大对中国的施压力度，中国也以牙还牙，冷战时代仿佛重演。鉴于此，韩国的外交、安保、经济等各领域也站在了重大抉择的路口之上，须通过细致的战略应对，智慧地破解目前的困难局面。





美中矛盾已达到了可称为“新冷战”的严峻程度。美国提出的中国责任论主要分为两个方面，首先是新冠病毒起源于中国，第二是中国在疫情初期隐瞒情况，导致全球蒙受巨大损失。美国还同时向世卫组织施压。美国总统特朗普表示，若世卫组织在30天内未作出实质性改善，将永久终止对该组织的资金援助。另外，美国还有可能断绝与中国的所有关系。美国认为，新冠病毒在全球蔓延是中国的责任，世卫组织则是帮助中国、未及时采取恰当措施的“共犯”。





实际上，美国已经重启与中国的贸易战，最具代表性的是将禁止向中国通讯设备企业华为供给芯片的措施扩大到全球。此前，该措施仅适用于美国企业，不过现在则扩大到使用美国技术的外国企业。另外，美国还将战线扩大到了投资和金融领域，对在美上市的中国企业采取更为严格的会计标准。还有媒体报道称，美国正构想建立名为“经济繁荣网络”的亲美经济圈，以应对中国的“一带一路”、孤立中国。





美国在军事方面的施压也在持续。美国海军舰艇在台湾海峡执行了“航海自由”作战，并通过侦查飞行、航母舰团航行等持续进行武力示威。美国借台湾领导人蔡英文连任之机积极支援台湾，并通过新疆维吾尔族、西藏、内蒙古等中国少数民族地区的人权问题加大施压力度，这意味着从根本上撼动中国最为敏感的“一个中国”原则。有意见担忧，在最糟糕的情况下，不排除发生武力冲突的可能性。





美国原本就正在积极牵制中国，由于面临着应对新冠病毒疫情失败的指责，特朗普的连任亮起了红灯。中国国家主席习近平的领导能力和共产党的统治体制也因疫情遭受了不小的冲击，中国第一季度GDP受疫情影响出现负增长，习近平能否实现三连任也因此面临考验。在此情况下，无论美国还是中国都无法轻易让步。与美中两国都存在紧密关系的韩国的处境也因此陷入非常微妙的境地，情况可能演变为需要韩国选择站队，而无论站在哪一边，依赖两国市场的韩国出口都有可能遭受巨大打击。正如此前美国在韩半岛部署“萨德”引发中国报复，外交安保事件不仅本身影响深远，也会立即对贸易造成重大影响，因此韩国比以往任何时候都更需要缜密的协调和应对。