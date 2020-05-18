日《外交蓝皮书》主张独岛主权 韩政府强烈抗议

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韩国政府就日本政府在《2020年外交蓝皮书》中反复宣称韩国固有领土独岛是日本领土提出强烈抗议。





由日本外务省发行并于19日提交内阁会议的《2020年外交蓝皮书》称韩国为“重要邻国”，然而对独岛则坚称是日本领土，韩国为非法占据。《2020年外交蓝皮书》中体现出的日本对韩日关系相关问题的态度并无明显变化。不过最近3年在《蓝皮书》中被删除的“重要邻国”这一表述再度出现。《蓝皮书》在独岛所有权、东海的称呼等问题上重申了日本原有立场，并列举了日军慰安妇、《韩日军事情报保护协定》、二战被强征劳工判决等问题，指出韩日关系的“困难局面持续”。





从1957年起每年发行的《外交蓝皮书》涵盖了日本外务省对本国外交现状、前景和国际政治局势等的认识，可以说是日本政府对各种外交问题的基本立场。





《蓝皮书》就独岛问题称，“无论从历史事实，还是从《国际法》来看，竹岛明确为日本的固有领土”，同时还表述称“韩国持续非法占据竹岛，采取派遣警卫队常驻等在《国际法》上毫无依据的行为”。竹岛是日本主张的独岛名称。此种说法重复了日本从2018年起使用的表述。在《2017年外交蓝皮书》中，日本虽然主张对独岛主权，但并未使用“非法占据”这一说法。然而从2018年开始，日本加强了负面表述，开始使用“非法占据”一说。





《蓝皮书》还就东海的称呼指出，“日本海”是国际上确立的唯一称呼，韩国等对“日本海”这一称呼提出异议毫无根据。





对于日军慰安妇问题，《蓝皮书》称“性奴隶”这一表述不符合事实，2015年韩日就慰安妇问题达成协议时韩国也曾予以确认，协议中也一概未使用这一表述。这一表态从日本去年的《蓝皮书》中开始出现，尽管韩国政府曾指出与事实不符，但今年仍被沿用。





韩国外交部就此传唤日本大使馆总括公使并提出抗议。韩国外交部还通过发言人声明指出，“独岛从历史、地理和《国际法》来看，都明确为韩国固有领土，强烈抗议日本反复主张对独岛主权，并敦促日方立即撤回这一说法”。





去年，日本政府对韩国采取了出口管制措施，实际上是对韩国大法院有关二战被强征劳工案件判决结果的报复，此后韩日关系日趋恶化。日本还进一步将韩国从出口许可特殊待遇“白名单”中除名。韩国政府随后也将日本从“白名单”中除名，并通报将终止《韩日军事情报保护协定》，两国关系随之跌至冰点。去年10月韩日首脑会谈后，韩国政府推迟终止《韩日军事情报保护协定》，两国还展开了解决出口管制问题的高级别谈判。然而，尽管韩日关系出现转机，但至今仍无明显进展。