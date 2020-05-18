5.18民主化运动40周年 文在寅强调查明真相

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韩国5.18民主化运动40周年纪念仪式18日在光州5.18民主广场举行。为防止新冠病毒疫情扩散，出席此次纪念仪式的仅有国家主要人士、朝野政党党首、5.18民主化运动有功人士和遗属等400余人。韩国总统文在寅在纪念仪式上指出，必须查明国家暴力的真相，“即使是现在鼓起勇气坦白真相，也将能够打开宽恕与和解之路。”





这是1997年5.18民主化运动被指定为政府纪念日后首次在5.18民主广场举办纪念仪式，民主广场是当时抗争中心全罗南道政府大楼所在地。此前，纪念仪式均在国立5.18民主墓地举办。当天纪念仪式的主题是“岁月流逝，山川犹知”。继2018年、2019年后，文在寅上任以来第三次出席仪式。仪式按照开场视频、国民致礼、原委报告、书信朗读、纪念辞、纪念演出、《为君进行曲》合唱等顺序进行。40周年纪念仪式原本准备了丰富的活动，但因新冠病毒疫情被取消或缩减。





5.18纪念日指定于1997年5月9日，旨在纪念1980年发生的拒绝新军事独裁政府、要求民主化的5.18民主化运动，继承民主、人权、和平的崇高精神。





5.18民主化运动发生前，韩国前总统朴正熙于1979年被杀害，长期执政时代落下帷幕，韩国民众对民主化的期盼和热情高涨。然而，新军事政府上台，对民主的期盼面临夭折危机，全韩国范围内掀起了民主化示威浪潮，局势持续混乱。政府随后下令紧急戒严，戒严军和市民的冲突在光州扩大并出现了伤亡。随后，和平示威演变为市民军和戒严军的冲突。市民军曾一度占领光州市，但是5月27日凌晨，戒严军攻击并占领了当时市民军的根据地——全罗南道政府大楼，冲突事态时隔10天结束。





韩国政府早期将5.18民主化运动定性为暴动，称为“光州事态”，但是1988年国会将之定性为“光州民主化运动”。1995年特别法制定后，全斗焕、卢泰愚两名新军事政府出身的前总统因“内乱和以内乱为目的的杀人罪”罪名被判刑。此后，由于民主化运动不仅发生在光州，光州民主化运动被重新定义为“5.18民主化运动”。1997年建立的国立5.18民主墓地内安葬有700余名民主化运动牺牲者和有功者等。





5.18民主化运动在韩国民主主义进程中书写下了浓墨重彩的一笔，也是韩国现代史上的重大事件和最大悲剧。尽管当时运动失败，但是其精神留存，为韩国今时今日的民主主义奠定了基础。





然而，关于这场运动仍有很多未解开的真相。此前，政府、国会、学术界和市民团体等持续调查真相，但是北韩军队介入等主张依然存在。为此，最近成立的5.18民主化运动真相调查委员会引发了各界对查明真相的期待。