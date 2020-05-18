导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：朴冬梅 (北京市蓝鹏律师事务所驻韩国业务主管)





随着在韩国生活的中国人越来越多，在韩中国人的角色也越来越多样。那么，如果在韩国遇到了需要用法律维权的时刻，你该怎么办呢？本期节目有请在韩国工作的中国律师朴冬梅为我们介绍一下相关的信息。









南：朴律师，你好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

朴：各位听众，大家好！我叫朴冬梅，是一名中国律师，曾在韩国成均馆大学取得法学博士学位，毕业后在北京从事律师工作近十年。因个人和业务需要，3年前开始到韩国工作，目前在一家韩国律师事务所工作。

南：现在韩国最热门的话题就是政府的紧急灾难救济金的发放问题，请问外国人有没有资格获得呢？

朴：据我了解到的信息，有些城市可以，比如目前有釜山和安山，今后可能还会有其他城市也会这么做。只要在韩国有“登录证”就可以拿到，比如留学生或者是工作人员等长期居住人员。当然有永居权的人也可以拿到，还有那些和韩国人结婚的跨国婚姻家庭的直系成员也是可以拿到的，具体名称叫“紧急生活支援金”。

南：近来哪方面的法律纠纷比较多呢?

朴：近来因为疫情的关系，劳务纠纷特别多。前不久，一家中国企业咨询，据企业主的叙述，该企业的一名韩国员工工作不认真想辞退，但碍于韩国法律对解雇员工有很严格的限制，所以向我咨询如何处理。韩国和中国的劳动法律规定虽然有很多区别，但是，有些规定也有相似的部分，经过和韩国律师沟通，我们给出法律意见，其中一个主要意见是建议企业完善员工管理规章制度，并给公司起草了加班审核规章制度和业绩考核规章制度，并在公司内部公示。这样就可以实现对员工的有效管理，员工确实违反公司各项规章制度，也可以合法予以解雇。









南：如果在这里生活的中国人遇到有关法律方面的一些困难, 需要接受法律的保护和帮助, 他们应该怎么办呢？

朴：中国人在韩国居住生活发生的法律问题主要集中在就业人员的劳动争议，包括拖欠工资、工伤、达不到最低工资、非法延长工作时间等法律问题。近年来，韩国政府经过整顿，这样的问题得到明显改善。韩国劳动部设立了外国人劳动者服务中心，电话是1644-0644，这个服务中心配备了能说中文的职员，所以可以用中文沟通解决。另外还有一种途径就是向大韩法律救助财团申请法律援助，这个组织主要是为经济上存在困难的人员提供免费法律援助，外国人当然也包括在援助范围内，如果确实需要通过法律程序解决，那么可以选择这个法律救助财团。

南：你觉得在韩国学法律有什么优势呢？

朴：首先韩国的各种法律比较健全，可学的很多。另外，我觉得最大的优势就是韩中两国之间法律市场很大，因此对于懂得双语的法律人才来说，今后发展的空间很大，这一点应该说是最大的优势吧。（图片来自嘉宾）



