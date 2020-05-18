车银优就梨泰院夜店事件发表亲笔信致歉

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ASTRO成员车银优在疫情期间忽视保持“社交距离”的倡议，前往梨泰院聚餐一事成为大众关注焦点。车银优也在日前上传了亲笔书写的道歉信，向大众及歌迷致歉。

车银优在信中写道：“我个人的行动为大家带来麻烦，为此我感到深深的歉意。在广大的医护人员及国民们为抗击疫情而作出努力的时候，曾经还参与过‘幸好有你接力’的我却并没有保持社交距离，毫无顾虑地和朋友在梨泰院的餐厅和酒吧聚会，对此我也在进行深刻的反省。”

车银优也向自己的歌迷表达了歉意，他说：“从出道以来一直爱着我的人们，还有相信我、支持我的歌迷们，我也要真心想你们说对不起。也对不起ASTRO的成员、公司同事，以及身边的很多人。”

在信的最后，车银优也决心今后会慎重考虑自己的言行，小心行动。

车银优在上月25日深夜至26日凌晨，和田柾国、郑在炫、金珉奎在梨泰院聚会。虽然是在梨泰院感染事件发生之前，但因当前韩国社会正在倡导为防疫而保持社交距离，因此4人的行动引发舆论风波。

目前4人已接受病毒检测，结果均为阴性。4人的经纪公司也就对艺人管理疏忽而对外进行了公开道歉。