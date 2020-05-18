SEVENTEEN出道后首个偶像纪录片《HIT THE ROAD》公开

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

SEVENTEEN出道以来的首个偶像纪录片《HIT THE ROAD》正式与歌迷见面。

本月20日中午12点（韩国时间），《HIT THE ROAD》通过SEVENTEEN官方YouTube频道正式上线。当天公开了第1、2集，之后全新内容会陆续更新。

第1集的内容以SEVENTEEN在“2019 AAA”颁奖典礼上获得“大赏”的内容开头，展现SEVENTEEN在全世界范围内的人气。之后也记录了世界巡演时，成员们协调演唱会细节、排练以及彩排时的身影。

成员李知勋在访谈环节说：“能够在全世界开演唱会，为歌迷带来K-POP舞台，感觉很奇妙。看到有这么多人对我们的期待，我们也觉得有很重的责任。做音乐就是我们的日常，工作室就像是第二个家，我们在这里都会觉得很安心，甚至会感到治愈。”

在第2集中，则在记录成员们巡演的精彩瞬间外，还为歌迷展现了舞台后的日常面貌。成员全圆佑也吐露了自己演艺生活的原动力说：“这世界上，每个人都会有很多疲惫、厌倦的时候，我们真的希望能够为他们送上一些安慰。”

SEVENTEEN偶像纪录片《HIT THE ROAD》将于每周三、周五更新。