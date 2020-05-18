牙膏管放在厨房的妙用

ⓒ Getty Images Bank

牙膏，作为日常生活的必需品，是我们每天都会用到的东西。您知道吗，牙膏不仅可以用来刷牙，还能用来就清洁，再也挤不出来的牙膏管也不要扔掉，因为妙用牙膏，您就可以变身清洁小能手。不管我们把牙膏挤得多干净，但是牙膏管里的残留还是会有一些，因此用完的牙膏管千万别扔掉。因为它还有很多用处。

妙用一：清洁热水壶。热水壶用久了，表面会积累很多污渍和水渍。如果是在厨房放着，难免还会有油烟。如果您想清洗电热水壶表面的污垢和油渍，只要将剪开的牙膏管在热水壶外壳上擦一擦，就能轻松去除污渍啦。因为牙膏有去除污渍的效果，热水壶用牙膏管擦拭过之后，再用湿布擦一擦，热水壶就能洁净如新。

妙用二：清洁锅盖。厨房乃油烟重地，即使在厨房里安装了油烟机，但时间一长，锅具上还是会吸附上油腻腻的油渍。遇到这样的情况，不用任何清洁剂，只需将剪开的牙膏管放在锅盖污渍重的地方擦拭即可，或者用牙膏管折痕的地方来回去蹭锅盖缝隙的污渍，也可以清洁干净。

妙用三：清洗水龙头/洗碗池。不管是洗碗还是洗菜，都要用到洗碗池，所以洗碗池可以说是每天「脏了洗，洗了脏」，经常不擦，污渍还会积得很厚，也可以用牙膏管擦拭一遍后再刷洗。水龙头长时间使用后，也会结上一层坚硬的水垢，用牙膏在上面刷刷，再用抹布清洗一遍，既干净又轻松！一些难以清洁的死角，可以用牙刷蘸着牙膏擦拭。这种方法还适用于清洁洗碗池、杯子里的茶渍、咖啡渍，甚至手机外壳。

妙用四：去除煤气灶台上油污。做饭的时候，往往会蹦出一些油渍或者饭粒到灶台上面，用水是很难清洗干净的。用剪开的牙膏管去擦一擦，再用湿布擦掉上面残余的污渍也能洗干净。

妙用五：清洗不锈钢锅。锅使用久了之后，锅底总是黑漆漆的，还有一层厚厚的污垢。您可以这么做。第一步：用牙刷挤上牙膏，在锅底擦一擦。第二步：用抹布擦洗，锅底的污渍就干干净净了。两步就可以搞定。若是锅底污垢太厚，还可以使用白醋，方法是碗中倒入白醋，挤牙膏后搅拌均匀。第二步：取一张面巾纸，放入碗中浸湿。然后将它平铺在锅底，静置一小时。再用百洁布刷一下，污渍就会被清除掉了。

（文中窍门来自刘*听友）