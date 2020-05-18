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韩国人普遍讲究仪容仪表，所以化妆品、美容美发店等美容产业也很发达，K-Beauty已经成为世人关注的焦点。目前，韩国的美发店共有79000多家，比便利店数量还多，大多集中于首尔等大城市，漫步在街头或在小区内都可以很容易发现美发店。





随着社会的发展与美容产业的兴起，自上世纪90年代起前往法国等海外学习美容美发技术的人开始多了起来，韩国美容产业协会等相关团体定期举办美发竞赛，从业人员经常受邀参加国际博览会等，所以如今韩国美发师的技术水平相当高，只要搜索一下口碑好的美发店，就可以享受一流的美发服务。有的美发店还提供一对一的个人形象定制服务，所以外国朋友来韩国喜欢体验韩国的美发服务。





去年，韩国企业评价研究所以23家美发连锁品牌为对象进行的评比中，JUNO HAIR获得美发连锁品牌评价第一位，其次是RIAHN HAIR，TORY HAIR名列第三。JUNO HAIR是一家具有30多年历史的老牌美发店，也是韩国规模最大的美发连锁品牌，年销售额为1000亿韩元，全国共有148家分店，美发师等员工有2500人，其中200多人的年薪过亿。JUNO HAIR与其他美发连锁品牌不同的是，作为名牌美容企业，所有的美发店由总公司直接运营与管理，这在美发业可是非常罕见的事情。2005年，JUNO HAIR在国际品牌威娜（WELLA）评选的世界十大美发品牌中排名第二，2007年还培养出在西班牙举行的国际发型趋势大奖赛中首次获得冠军的韩国美发师等拥有丰富的获奖经历。2007年-2013年连续7年登上韩国发型趋势大奖赛冠军。2016年与2018年在韩国产业品牌指数美发品牌店项目中获得冠军。另外，2015年他们在首尔江南成立的美发学院每年都吸引很多外国学生前来学习韩国的美容美发技术。