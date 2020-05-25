防弹少年团SUGA凭借Mixtape《D-2》荣登80个地区iTunes榜首

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据Big Hit消息，SUGA的第二张Mixtape《D-2》22日发布后，23日上午8时登上美国、日本、德国、阿联酋、瑞典等全球80个国家与地区的iTunes专辑榜首位。不仅如此，主打曲《大吹打》也占据50个国家与地区的iTunes歌曲榜第一位。





尤其是《大吹打》MV一经公开就引起了全球阿米们的热烈反响。MV以宫殿与集市街头为背景，SUGA将自己比喻为囚犯，以强劲、滔滔不绝的说唱展现独特的魅力。加之柾国与Jin客串出演，为MV增色添彩，截至24日，YouTube播放量已突破3000万。





《D-2》是SUGA继2016年首张Mixtape《Agust D》之后时隔4年再次发行的个人混音合辑，收录《大吹打》等共10首不同风格的歌曲，所有的歌曲由SUGA作词作曲，表达出发自内心的真情实意。另外，《D-2》华丽的featuring阵容也引人注目。除了BTS队长RM以外，还有创作歌手NiiHWA、美国创作男歌手MAX、乐队Nell主唱金钟万等参与收录曲的featuring。