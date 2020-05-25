你身边的“皮肤专家”——韩国“Lululab”公司

ⓒ lululab Inc.

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Lululab”公司，这是一家通过将人工智能AI技术整合到美容医疗领域的创新型企业。让我们与公司首席执行官崔永俊（音译：최용준）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“Lululab”公司的创始人崔永俊先生在康奈尔大学主修生物工程，并在哈佛医学院进行了DNA基因组测序的研究。众所周知，一个人的皮肤可以反映出健康状况。崔先生发现，几乎没有什么方法可以预测面部皮肤问题或准确判断面部问题的严重程度。他于2014年进入三星电子公司后就提出了通过内部便携式皮肤测量设备收集皮肤数据来扩展业务的想法，申请了公司内部的风险培育计划C-Lab。经过16个月的开发，崔先生于2017年将韩国“Lululab”公司成立为C-Lab的创业公司。他推出的产品是“LUMINI”，这是美容行业中第一个基于AI技术的皮肤分析解决方案。





以前，大多数设计用来测量皮肤状况的设备都需要触摸面部，以测量油和水分含量等特定特征。相比之下，韩国“Lululab”公司的“LUMINI”只需单击即可扫描和分析面部皮肤。这个解决方案的秘密在于图像处理算法和AI技术。韩国“Lululab”公司开发的算法搭载了摄像头、距离传感器和光学模块等硬件。在第一阶段，“LUMINI”会自动识别用户的脸部，其相机拍摄的照片距脸部即使20厘米也可以成功识别。然后，它快速读取皮肤测量数据并计算。在深度学习的第二阶段，它可以诊断7种皮肤问题，包括皱纹、色素沉着、毛孔粗大、皮脂和皮肤问题。在最后阶段，它会分析既定的数据和环境变化，推荐最能满足用户皮肤护理需求的产品。这可能看起来像一个复杂的过程，但整个过程仅需10秒钟，而且不会触碰皮肤。这种令人难以置信的美容解决方案吸引了各国的关注。





ⓒ lululab Inc.

去年，“LUMINI”在市场上正式发布。但是，即使在其商业发布之前，它在世界知名活动中也获得了很高的赞誉，在美容、设计和技术上获得了世界各国的认可。在获得如此成功的基础上，韩国“Lululab”公司在中东最大的电子零售商“Sharaf DG”开设了AI美容店。公司计划今年在20个国家和地区开设约100家商店。他们还将发布一种家用设备，用户可以方便地在家中诊断其皮肤状况。





“LUMINI Home”计划于下半年投放市场，人们可以在家中使用基于AI技术的专业护肤系统。此外，它还可以自动调整设置，消费者将拥有自己的AI护肤助手。当然，通过AI技术和大数据分析的皮肤状况可用于美容治疗。但更重要的是，它还可以显示用户的健康信息。





韩国“Lululab”公司不只是一家美容公司。他们旨在通过皮肤状况预测内部疾病，并在改善人类生活中发挥作用。正是因为这一愿景，韩国“Lululab”公司正在努力创新，加大研发力度。基于其在美容行业强大的竞争力，韩国“Lululab”公司必将为促进人类的健康作出更大的贡献。