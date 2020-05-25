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从目前来看，美中之间的拉锯战似乎还没有结束的迹象。随着美国政府对中国科技巨头华为施加新的制裁，两国之间的冲突进一步升级。今天，我们邀请到了韩国美中经济研究所所长崔容灿（音译：조용찬）先生，与他共同聊一聊美中两国之间在技术领域的战争将对韩国半导体产业产生怎样的影响。





5月15日，美国商务部宣布，使用美国设备和软件的外国芯片制造商未经美国政府授权，不得向华为供应产品。预计此举将给这家中国科技公司带来沉重打击，因为全球大多数半导体制造商都在使用美国技术。在半导体中，存储芯片仍可以供给华为，但是新的制裁主要针对系统半导体。华为自行开发了微处理器，但它们是由台湾半导体制造公司台积电生产的，台积电是世界上最大的芯片代工厂。据报道，台积电表示将停止接受华为芯片新的订单。台积电此举将使中国难以实现其雄心勃勃成为半导体大国的目标。





在美中两国之间因新冠病毒疫情源起的冲突日益加剧之际，美国对华为施加了更多压力。美国迄今为止已禁止向中国公司出口在美国制造的半导体。现在，即使是美国以外的芯片制造商也将受到限制。采取严格的制裁措施是为了防止华为使用用于制造通信设备的非内存芯片。崔容灿先生向我们介绍了更多有关华为的信息，华为已成为美中之间贸易冲突的中心。





对中国而言，华为代表着科技的未来和对全球经济产生的影响力。5G技术网络被认为是下一代移动通信基础设施，能够快速处理大量的数据。下一代移动通信网络将成为新的增长引擎，以更快更流畅的方式推动智能工厂、自动驾驶汽车和虚拟现实内容等产业的发展。华为是全球5G标准以及5G网络设备领域的引领者。在华为设备的支持下，中国希望在21世纪主导全球技术生态系统。由于华为占据国际5G标准的竞争以及全球数字基础设施的主导地位，美国努力加大对这家中国科技公司的限制。





在过去的30年中，华为已在170多个国家和地区建立了1500多个通信网络，为全球约30亿人口提供通信设备和服务。作为5G技术的领导者，它已在全球5G市场中占有重要地位。对于美国而言，华为是争夺技术霸权的主要竞争者。华盛顿针对华为的制裁措施正在影响全球半导体市场。美国新一轮制裁将不可避免地影响台湾代工厂商台积电，台积电也是华为芯片的主要生产商。这个限制还将影响英特尔和高通等美国公司，他们已在美国以外生产芯片并将其供应给华为。那么，这项制裁措施将如何影响韩国半导体产业呢？





美国最近的制裁主要针对系统半导体，因此这不会影响到三星电子和SK海力士等韩国存储半导体生产商。但这对于三星电子来说是个坏消息，三星电子已经制定了目标，要通过大规模投资击败台积电，到2030年之前成为全球第一大系统半导体供应商。美国可能会要求三星在美国的工厂加入对华为的制裁。同时，韩国存储芯片和智能手机零件制造商也处于警戒状态，因为如果中国公司减产，他们将很难收到华为的订单。如果中国人抵制苹果，他们可能还会面临苹果订单减少的局面。





三星电子和SK海力士是韩国两家主要的存储芯片制造商。关于最近美国的制裁措施，至少在目前，对韩国芯片制造商的影响还是非常有限的。但是，未来面临着越来越多的不确定性。华为是韩国芯片制造商和智能手机制造商的竞争对手。但是，华为还是韩国产品的主要进口商，每年购买价值超过80亿美元的韩国芯片。新冠病毒疫情暴发后，在疫情期间，如果韩国厂商对华为的出口受到影响，韩国厂商将不可避免地出现销售下降。但是，从长远来看，韩国公司可能会增加市场份额。





华为与台积电之间的交易中止可能为全球第二大代工企业三星电子提供提高其市场份额的机会。美国宣布对华为实施制裁后，中国设立了27亿美元的国家基金，以支持中国本土芯片生产商。一些分析家认为，一家名为SMIC的中国芯片公司可能成为替代方案，但其制程技术仍停留在14纳米的水平，远远落后于三星的5纳米技术。14纳米高功耗芯片会降低华为产品的性能，最终导致产品被淘汰出局。因此，在美中之间的斗争中，三星电子可能会抓住机会抢占华为的市场份额，在困境中厚积薄发。





根据市场研究公司IHS Markit的数据，华为去年在全球5G通信设备市场排名第一，瑞典爱立信排名第二，三星电子排名第三。如果排名第一的华为因美国制裁而下滑，三星可能会进一步扩大其在市场上的影响力。华为是仅次于三星电子的全球第二大智能手机制造商。华为的困难也可能推动三星巩固其市场主导地位。当然，中国正在制定对策。实际上，华盛顿的一再制裁正促使中国培育其半导体产业。随着中国从更长远的角度准备与美国进行技术战争，韩国也需要为未来做好完全准备。





韩国应以美中之间在半导体方面的冲突为契机，并通过充分的准备减少未来可能发生的不确定性。在后新冠疫情时代，数字行业、非面对面业务、智能经济和基于云的VR内容将快速发展。远程办公、在线购物、远程教育和远程医疗将引起各界的关注。此外，移动行业将是未来新的增长引擎，具有多种功能的家用电器将会大量涌现。与第四次工业革命有关的许多产品将需要大容量动态随机存储器DRAM芯片。对于韩国芯片制造商来说，这可能是一个巨大的发展机会。





三星电子最近宣布其计划在平泽市的芯片厂建设基于极端紫外光刻技术的尖端铸造生产线的计划。在美中之间的冲突中，韩国决定继续加大投资。美中超级大国争夺霸权的斗争对韩国来说既是危机，也是机遇。