活着 (#살아있다)

导演：赵一亨

编剧：Matt Naylor

领衔主演：刘亚仁/朴信惠

类型：惊悚/剧情

上映时间：2020.06（韩国）

其他片名：#ALIVE





剧情概要：

一天，独居的俊宇（刘亚仁饰）手机突然警报声不断，俊宇回过神来时发现屋外已尽是不明来历的丧尸群。此时，整栋公寓楼中似乎仅有俊宇一人存活，他不仅被困屋中，手机信号、无线网等一切通讯手段均已中断。危机之中，俊宇通过激光信号发现了另一名幸存者俞彬（朴信惠饰），两人携手对抗怪物，誓要生存下去。





幕后花絮：

《#活着》成为2020年最受期待的韩国影片之一。在《釜山行》、《王国》等韩国丧尸题材影视剧风靡全球之后，《#活着》可谓是趁热打铁呈献给全球影迷的又一惊喜。演员方面，刘亚仁、朴信惠的强强联合也让观众对该片抱有极大兴趣和信心。影片前期宣传可谓十分低调，在上映前两个月毫无征兆地由两位主演在网上晒出宣传照，瞬间引起强烈反响。影片剧本由好莱坞著名编剧Matt Naylor执笔，K-Zombie与西方丧尸的结合将为观众带来前所未有的全新火花。