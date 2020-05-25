《漫话国乐》 念佛还入 / 举灵山 / 拜帝释神





佛教在统一新罗与高丽时代是国教，非常盛行。韩民族在长久的岁月里与佛教共存，社会各方面也受到佛教文化的影响，所以每年农历4月初八佛诞节不仅因是释迦牟尼诞辰日而在宗教领域具有特别的意义，还成为大众宗教纪念日，在全国各地都会举办丰富多样的文化活动进行纪念，被政府指定为国家级无形文化财第122号的燃灯会就是佛诞节最具代表性的文化活动。燃灯会具有悠久的历史，自统一新罗时代开始一直传承到现在，是从宫廷到普通老百姓人人共享的庆典活动。





今年的佛诞节因受疫情影响，很多纪念仪式、燃灯会等庆祝活动都被取消，但是我们祈愿佛祖的慈悲会如天降花雨般给所有因新冠疫情陷入困境的人们送去慰藉。





在佛教经典中经常出现“花雨”一词。相传，释迦牟尼佛在灵山（灵鹫山）向弟子们讲解《法华经》时，突然天降花雨，这时释迦牟尼佛的两眉之间闪闪发光，照耀大地。后人把描写这个故事的歌曲《南无灵山会上佛菩萨》改编成器乐曲《灵山会相》。这部器乐曲在长久的岁月里传承下来，经过多种形式的变奏曲，发展成从上灵山到中灵山、细灵山、加乐除只、三弦还入、下弦还入、念佛还入、打令、军乐等9曲接连演奏的组合曲，成为朝鲜王朝时代最具代表性的风流音乐。

{音乐1：《美来会相》中的“念佛还入”/ 女唱-金永绮（音）、男唱-金熙成（音）、奚琴-成宜信}





《灵山会相》本来是一首带歌词的佛教声乐曲，原名是《灵山会上佛菩萨》，是佛教仪式中僧人歌颂的梵呗之一。梵呗是一种独特的仪式音乐，又名梵音。梵音具有两个含义，一是指从印度传入的，另一个含义是指佛的声音。





庆尚南道河东的双磎寺大雄殿前矗立着一座古老的石碑，缅怀统一新罗时代赴唐留学归来推广佛教的真鉴禅师。这座石碑上刻有关于梵呗的记载，说真鉴禅师擅长梵呗，因此慕名前来向真鉴禅师学梵呗的人挤满了寺院前的溪涧。相传，梵呗得力于真鉴禅师的推广，经过千年的岁月传承至今。





梵呗大致分为咏经与歌赞，咏经指歌颂在仪式中念诵的佛经中音乐性较强的偈等短诗形式的经文。歌赞则歌颂佛祖的功德或梵语真言，虽然唱词不到十个字，但僧人歌颂时将唱词一字一字拉长，唱一个字约10分钟左右，所以听了感觉好像只听到接连不断的母音。





接下来就欣赏一下梵呗《举灵山》。《举灵山》的唱词只有9个字“南无灵山会上佛菩萨”，首先简短反复唱两遍，接着跟之前一样的速度先歌颂“南无灵山”，然后从“会”字开始拉长。

{音乐2：梵呗《举灵山》 / 松岩僧侣}





以前，寺院的大型仪式不在佛堂而在广大庭院举行，这时在庭院的一边悬挂佛祖的画儿，旨在佛祖前举行仪式，这时候使用的佛祖画像叫作“挂佛”。刚才大家欣赏的《举灵山》就是将挂佛迁移至庭院时歌颂的佛曲。





佛教早在公元4世纪后期传入韩半岛，迄今已有1600多年的历史。在这长久的岁月里，佛教不仅对国乐起到了重要的作用，还对人们的生活造成了深远的影响。不仅如此，受到佛教影响的民间信仰也有很多，最具代表性的是帝释神。帝释神来自印度的因陀罗神，印度因陀罗神是印度诸神中最神圣的神。佛教传入韩半岛后，被交替为守护佛法的帝释神。巫术曾将帝释神与韩民族自古以来信仰的天神相结合，相信帝释神掌管人的寿命与福气，所以巫术中有拜帝释神的仪式，在仪式中，巫婆头戴三角高帽高歌一曲。今天给大家欣赏的是日帝强占韩国时期由朴春载名唱重新诠释、到了现代由青年国乐家全秉勋（音）复原的巫乐，在此祝天下所有的人健健康康、平平安安。

{音乐3：京畿巫乐《拜帝释神》/ 全秉勋（音）}