



职业：演员

生日：1999年9月22日

出生地：首尔

血型：O型

身高：164cm

出道：广告“CROWN SANDO”（2003）

金裕贞是韩国演艺界最著名的童星出身的演员之一。2003年，金裕贞拍摄食品广告，可爱甜美的面庞给大众留下了深刻印象，随后便以小演员的身份参演了众多影视剧作品。

电影《DMZ，非武装地带》算是金裕贞影视作品处女作。据统计，她以童星身份共参演了40多部影视剧作品，不夸张地说，金裕贞在童年可以说演遍了韩国一线女星饰演的女主角的儿时形象，如《方糖》中林秀晶的童年、《黄真伊》中宋慧乔的童年、《拥抱太阳的月亮》中韩佳人的童年等。

金裕贞可谓是天生的表演天才。2005年，金裕贞作为主演之一，拍摄电影《我一生最美丽的一周》，其精湛、真实的演技赚取了无数观众的热泪，而这也是金裕贞主演的第一部作品。

成年后的金裕贞凭借愈发纯熟的演技及出众的美貌，成为韩国最具人气的女演员。2016年主演的KBS历史剧《云画的月光》更是将其演艺生涯推向巅峰。

代表作：

·电视剧：

《便利店新星》（2020）

《先热情地清扫吧》（2018）

《云画的月光》（2016）

《愤怒的妈妈》（2015）

《恋爱细胞1，2》（2014-2015）

《秘密之门》（2014）

《拥抱太阳的月亮》（2012）

《阶伯》（2011）

《九尾狐姐姐传》（2010）

《同伊》（2010）

《善德女王》（2009）

《风之画员》（2008）

《一枝梅》（2008）

·电影：

《因为爱》（2017）

《秘密》（2015）

《优雅的谎言》（2014）

《同窗生》（2013）

《乐园》（2009）

《海云台》（2009）

《追击者》（2008）

《黄真伊》（2007）

《方糖》（2006）

《突然有一天之第四层》（2006）

《我一生最美丽的一周》（2005）

《亲切的金子》（2005）

主要获奖经历：

第53届百想艺术大赏 TV类 女子人气奖（2017）

KBS演技大赏 中篇类 女子优秀演技奖（2016）

Asia Artist Awards 最佳Icon奖（2016）

第5届亚太明星盛典 女子新人奖（2016）

第8届亚洲风尚大典 Awesome Teen奖（2016）

MBC演技大赏 青少年Star奖（2015）

SBS演技大赏 新星奖（2014）

MBC演技大赏 童星奖（2012）

东亚TV-Lifestyle Style标志新秀（2012）