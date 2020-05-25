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金裕贞

#明星档案 l 2020-05-26


职业：演员

生日1999922

出生地：首尔

血型：O型

身高：164cm 

出道：广告“CROWN SANDO”（2003

 

金裕贞是韩国演艺界最著名的童星出身的演员之一。2003年，金裕贞拍摄食品广告，可爱甜美的面庞给大众留下了深刻印象，随后便以小演员的身份参演了众多影视剧作品。 

电影《DMZ，非武装地带》算是金裕贞影视作品处女作。据统计，她以童星身份共参演了40多部影视剧作品，夸张地说，金裕贞在童年可以说演遍了韩国一线女星饰演的女主角的儿时形象，如《方糖》中林秀晶的童年、《黄真伊》中宋慧乔的童年、《拥抱太阳的月亮》中韩佳人的童年等。 

金裕贞可谓是天生的表演天才。2005年，金裕贞作为主演之一，拍摄电影《我一生最美丽的一周》，其精湛、真实的演技赚取了无数观众的热泪，而这也是金裕贞主演的第一部作品。 

成年后的金裕贞凭借愈发纯熟的演技及出众的美貌，成为韩国最具人气的女演员。2016年主演的KBS历史剧《云画的月光》更是将其演艺生涯推向巅峰。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《便利店新星》（2020 

《先热情地清扫吧》（2018 

《云画的月光》（2016 

《愤怒的妈妈》（2015 

《恋爱细胞1，2》（2014-2015 

《秘密之门》（2014 

《拥抱太阳的月亮》（2012 

《阶伯》（2011 

《九尾狐姐姐传》（2010 

《同伊》（2010 

《善德女王》（2009 

《风之画员》（2008 

《一枝梅》（2008 

·电影： 

《因为爱》（2017 

《秘密》（2015 

《优雅的谎言》（2014 

《同窗生》（2013 

《乐园》（2009 

《海云台》（2009 

《追击者》（2008 

《黄真伊》（2007 

《方糖》（2006 

《突然有一天之第四层》（2006 

《我一生最美丽的一周》（2005 

《亲切的金子》（2005 

 

主要获奖经历： 

53届百想艺术大赏 TV类 女子人气奖（2017 

KBS演技大赏 中篇类 女子优秀演技奖（2016 

Asia Artist Awards 最佳Icon奖（2016 

第5届亚太明星盛典 女子新人奖（2016 

第8届洲风尚大典 Awesome Teen奖（2016 

MBC演技大赏 青少年Star奖（2015 

SBS演技大赏 新星奖（2014 

MBC演技大赏 童星奖（2012 

东亚TV-Lifestyle Style标志新秀（2012 

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