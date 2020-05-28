Rain《Gang》时隔3年一路逆行跻身音源榜单

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Rain最近不仅凭借3年前推出的《Gang》成为热门话题，还逆行进入音源榜单，引发了热议。





《Gang》27日登上国内最大的音源网站Melon的实时音源榜第100位。《Gang》是Rain出道15周年的2017年发行的迷你专辑《MY LIFE爱》的主打曲，但当年这首歌的音乐、舞蹈、服装风格都未能让大众接受，因而很快结束了打歌活动，MV也遭到了网友的讽刺，而YouTube上出现了很多模仿《Gang》的视频，加之很多人在MV留言嘲笑或讽刺这首歌，且大多搞笑，渐渐为了看留言而点击MV的网友开始多了起来，最近在网上甚至出现了“1日1GANG”的新造词，即一天要看一次《Gang》MV，但依然带有嘲笑的意味。不过16日Rain出演人气综艺《闲着干嘛呢》后，网上的风向出现了明显的变化。Rain在节目中坦露了自己对网上流行的“1日1GANG”的感受，并表示自己喜欢人们用自己的素材开玩笑，大方地接受网友的意见而获得了观众的好评。





据悉，Rain与李孝利再次出演将于30日播出的《闲着干嘛呢》，两人与刘在石是否能走到一起成立组合，备受观众期待。