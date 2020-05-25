北韩国务委员会委员长金正恩再次提及强化核遏制力

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北韩国务委员会委员长金正恩5月2日出席顺天磷肥厂竣工仪式后，时隔22天再度公开露面，并提出进一步夯实国家核战争遏制力的新方针。据朝中社等北韩官方媒体24日报道，金正恩委员长主持召开劳动党第七届中央军事委员会第四次扩大会议，就进一步夯实国家核战争遏制力、保持高度动员状态运营战略武器力量的新方针进行了讨论。报道未提及具体开会时间，但以朝中社等北韩官方媒体24日报道推测，该会议可能是在5月23日举行的。那么，会上讨论了哪些事项呢？





北韩朝鲜中央广播电台报道称，为适应建设发展国家武装力量的总体需要，会议提出进一步强化国家遏制核战争的能力和在高度戒备状态下运营战略武装力量的新方针。金正恩委员长在会议中强调，建设好人民军各级党组织和政治机关，切实实现党对人民军的唯一领导，并具体阐明北韩武装力量要在军事政治活动中解决的重要问题、任务和途径。会议就国家武装力量军事政治活动中出现的一系列偏差进行总结、分析、审核并调整武装力量的不合理机构和编制设置，讨论了快速发展自卫国防力量以及完善对外部势力的军事遏制能力等重大问题。会议还通过大大提高人民军炮兵火力打击能力的重大措施，并对劳动党中央军事委员会进行了人事调整。这意味着金正恩委员长已确切掌握北韩党政军，并通过中央军事委员会会议突显其领导人形象。





如果说，北韩国务委员会委员长金正恩在2日举行的顺天磷肥厂竣工仪式上强调了民生，那么在此次劳动党中央军事委员会会议上则强调的是军事。北韩所说的核遏制力不是遏制北韩的核，而是遏制与北韩敌对的美国的核。也就是说，北韩将通过遏制美国的核威胁来维护自身安全。因此，金正恩委员长强调，今后将进一步夯实国家核战争遏制力、保持高度动员状态运营战略武装力量。金正恩委员长此时提及核遏制力，意味着北韩有可能再次发起武力挑衅，如试射新型潜射弹道导弹或开发可搭载核弹头的洲际弹道导弹等进行各种武力示威。总之，北韩作为对外威胁的手段使用核战争遏制力一词。





但是以目前的情况来看，北韩试射潜射弹道导弹或开发可搭载核弹头的洲际弹道导弹将会刺激美国和国际社会对北韩采取更严厉的制裁，因此其可能性可以说微乎其微，但是北韩有可能以不触碰红线的方式对美国施压。如果北韩试射潜射弹道导弹或开发可搭载核弹头的洲际弹道导弹，必定会受到国际社会更严厉的制裁。目前，因新冠病毒疫情仍未得到平息，且美国进入总统大选局面，国际社会对北韩的关心程度相对降低，但是北韩发起重大挑衅，国际社会绝不会袖手旁观。此外，以北韩窘迫的经济状况来看，难以承担巨额的挑衅费用，更何况北韩和中国的贸易仍处于中断状态。近来，金正恩委员长经常长时间不公开露面，且北韩没有发起重大军事挑衅，但是最近主持召开劳动党中央军事委员会会议，这意味着金正恩委员长在顾及当前的韩半岛局势和南北韩关系的同时，试图通过炫耀北韩的军事力量引起国际社会的关心。





北韩官方媒体报道在劳动党第七届中央军事委员会第四次扩大会议上讨论强化核遏制力的方针后，美国立即作出了反应。美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩表示，北韩若想发展经济，就要放弃核计划。这与美国总统特朗普一贯强调的原则性立场大致相同。北韩若想发展经济，就要放弃核计划。这是敦促北韩尽快弃核，实现无核化。奥布莱恩还说，我们将与北韩继续对话，并关注金正恩在做什么事情。此外，美国将收集来自北韩的所有情报以调整对北韩应对水平。也就是说，美国为使北韩弃核，将采取多样的措施，并表示愿意协助北韩进入国际社会等，采取软硬兼施的战略。目前，特朗普政府试图在不支付任何代价的情况下使北韩的态度发生变化，并顺利完成总统选举。但是北韩想利用美国大选局面获取最大利益，并进一步发展其战略武器体系。因此，美国和北韩今后有可能重启对话，且在美国大选结束后正式重启无核化协商和举行其他形式的对话。





那么，北韩今后将采取何种措施呢？专家认为，北韩将继续强调自卫国家力量，致力于研发新型武器，也有可能试射去年试射过一次的“北极星-3”型潜射弹道导弹，以吸引国际社会的目光。在目前的情况下，北韩能获得的战略利益少之又少，因此北韩通过其战略武器的高度化引起国际社会关注。战略武器是指能改变战争局面的威力强大的武器，如洲际弹道导弹、潜射弹道导弹、战略轰炸机等。此外，北韩还将最近开发的新型远程武器纳入战略武器的范畴。去年，北韩试射被称为北韩版伊斯坎德尔导弹的KN-23和新型战术地对地导弹、新型大口径可控火箭炮、新型超大型放射炮等发射体，因此美国有必要对北韩采取施压与对话并进的战略，阻止北韩发起武力挑衅。





适逢5.24对北韩制裁措施实施10周年，韩国政府表示该措施不再成为南北韩交流合作的障碍，再次强调促进南北韩交流合作的意志，但是北韩反而表示强化自卫国防力量，并继续开发战略武器，因此北韩今后将何去何从，引起国际社会密切关注。北韩在此次举行的劳动党中央军事委员会会议上没有释放对韩信息，这表示与韩国相比，北韩更关心与美国的关系，并试图利用核王牌对美国大选行使影响力。因此，韩国政府必须为恢复南北韩关系创造新突破口，进而大力推进美北无核化进程。