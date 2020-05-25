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一直以来，很多人将自己喜欢的歌手或演员的照片贴在房间里的墙面上，不知您是否也有过这样的经验？对某些人来说，艺人作为钦羡、崇拜与追捧的对象，无不为之疯狂着迷。那么，北韩有哪些著名的艺人呢？





首先，以《士兵的足印》一炮而红的李雪主是演员出身的北韩第一夫人。驰名世界的北韩歌手玄松月以《骏马姑娘》一曲跻身著名歌星之列，2012年于牡丹峰乐团成立的同时被任命为该乐团团长，北韩国务委员会委员长金正恩进行现场视察时经常随同前往。在北韩，艺人是人们钦羡的对象。玄松月担任团长的牡丹峰乐团是由7名歌手和11名演奏者组成的北韩版女子组合。她们穿着时尚，舞姿跃动，令人联想起资本主义国家的女子组合。据悉，北韩朝鲜中央电视台转播牡丹峰乐团演出时，市场商人大都提前打烊，回家去看电视。由此可知，牡丹峰乐团在北韩有多高人气。此外，北韩4.25电影艺术制片厂演员吴美兰是迄今让北韩居民印象深刻的著名演员，金贞花、洪英姬、崔昌洙等作为深受北韩居民喜爱的演员，目前仍担任北韩各出版社月历模特。





北韩的艺人并非和韩国一样通过大众传播媒体获得人气。在北韩，想当艺人固然要具备才艺等基本条件，但更重要的是要具备较高的社会主义思想觉悟。北韩的文化艺术作品中必定包含关于党国主体思想和效忠领袖的内容，因此北韩当局为让艺人扮演宣传党国体制、赞扬伟大领袖的角色，必须选拔具备较高社会主义思想觉悟的艺人。电影、电视剧、小说等北韩的大众传播媒介包含教化民众效忠党国、落实领袖教导和劳动党政策的内容，因此北韩当局致力于培养积极宣传北韩体制的歌手和演员。





北韩的艺人都被赋予等级，艺术工作者分一级至九级，并以两三年间隔进行重新评估后调高或降低级别。在北韩，为成为一级艺术家需要相当长的一段时间，“功勋”称号和“人民”称号高于一等级，获得这两种称号的艺人并不很多，大都是长时间从事于电影界工作且其功劳得到认可的艺人。“人民”称号是北韩的演员和艺术家所能获得的最高荣誉称号。“人民演员”称号授予演员，“人民艺术家”称号授予演员以外的艺术家。“功勋”称号仅次于“人民”称号。被授予“功勋演员”、“功勋艺术家”称号的演员和歌手也能获得很高的礼遇。“人民演员”能享受内阁副相级待遇。北韩内阁副相级官员相当于韩国次官级官员，通常被称为副部长级官员。北韩的演员被授予“人民演员”称号后，可利用北韩内阁副相级官员接受诊疗的平壤南山诊疗所和奉化诊疗所，分配住房和购买物品时被给予优先权。比“人民演员”低一级的“功勋演员”享受内阁局长级官员待遇。他们在各地区供给所每月领取一定量的供给物资，生活没什么困难，在国际影展获奖的演员还能获得轿车奖励。此外，北韩当局向演员供给特别设计的艺术家公寓，元老级演员和立功演员在过节的时候都能获得以金正恩委员长一家名义发放的特别礼物。





韩国有很多粉丝后援会，大都由青少年粉丝组成的偶像后援会每在他们追捧的歌手或组合推出新曲时都会共享相关信息，举行颁奖仪式时通过发送短信参与投票，并集体前往演出场所为偶像呐喊助威。目前在全球范围内人气火爆的韩国男子组合防弹少年团则拥有规模庞大的全球粉丝后援会。那么，北韩有没有粉丝后援会呢？结论是，北韩几乎没有粉丝后援会。北韩居民也有自己喜欢的歌手，但不会主动地成立粉丝后援会，因此北韩的歌手不举行粉丝签名会，且没有被跟踪骚扰之忧。此外，北韩并非家家户户都有电视，与韩国相比，娱乐节目并不很多，北韩居民对演艺人员的关心程度也不很高。以《口哨》一曲驰名韩国的北韩歌手全慧英和被授予“人民演员”称号的金光淑、吴美兰等人的照片如果刊登在北韩艺术杂志和画报上，有些大学生会把照片剪下来放在书桌抽屉里保管，甚至有人贴在宿舍里的墙壁上，但是这种情况并不多见。特别值得一提的是，北韩居民也给自己喜欢的歌手写信。据悉，上世纪90年代开始，北韩年轻人经常写信给自己喜欢的歌手，并祝愿其演出成功。





在北韩，即使被授予“人民演员”、“功勋演员”称号，如果犯下过错，失去当局信任，就再也得不到演出机会。相反，如果效忠党国，为宣传北韩体制作出积极努力，那么死后也能享受特权与优惠。为维护北韩文化艺术体制稳定，必须考虑到思想层面。一直以来，北韩培养出许多著名艺人。只要不犯下违反国家法律的政治错误，他们离开人世后，其子女也能享受同样的特权与优惠。北韩有不少演员安葬在爱国烈士陵园里。位于平壤新美里的爱国烈士陵园于1986年开园当时共有190座坟墓，2014年增加到890座，目前可能超过1000座。在社会主义建设过程中留下显赫业绩和献身于祖国统一大业的北韩居民以及党政军高层领导大都被安葬在爱国烈士陵园内。此外，在科学、教育、保健、文化、艺术、出版、报道等领域留下丰功伟绩的人死后也能被安葬在这里。





北韩的文化艺术主要用于赞扬金正恩委员长等金氏祖孙三代和宣传北韩体制的优越性，而北韩的艺人扮演宣传党国体制、赞扬伟大领袖的角色。在此，我们希望北韩能对艺人松绑束缚，让他们通过多种多样的作品尽情发挥其艺术才华。