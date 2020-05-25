朴志训新专辑大转型 可爱变暗黑

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朴志训实现完美蜕变，以与之前截然不同的风格回归歌坛。

朴志训5月26日发行第3张EP《The W》回归。专辑发行当天，朴志训通过YouTube举行了线上Showcase，为歌迷带来了新歌首秀，并介绍了新专辑的制作过程。

朴志训本人对新专辑也十分期待，他说：“这段时间一直在进行自我提升，也努力希望为大家带来不同的面貌。每次回归都会很紧张。这次想为大家展现更加成熟的自己。新专辑从封面照拍摄开始，我也有全程参与，进行了很多新的挑战。我觉得大家会喜欢的。”

就新专辑的风格，朴志训表示：“很多人对我只有可爱的印象。为了改变这个印象，我这次特别以颠覆形象为重心，可以说是变成了暗黑风吧。”

新专辑主打歌《Wing》是一首融入了Moombahton风格的舞曲，歌词内容传递出朴志训的梦想和挑战。歌曲开头部分将朴志训充满魅力的低音完美展现，随后音乐的可听性也层层递增，俘获了歌迷的心。

除此之外，专辑还收录了Intro《On The Rise》、将爱情比喻为电台波段的情歌《频率》、展现心动的电音流行歌曲《Driving》、充满梦幻氛围的歌曲《Paradise》，以及可爱的告白歌曲《Let's Love》等，共6首歌曲。

朴志训表示，新专辑的整个创作过程中，自己都尽量从歌迷的角度进行思考，因此相对于音乐成绩，他更加注重歌迷的感受。而就“可爱变暗黑”的风格设定，他表示并不是要打破原来可爱的形象，而是希望大家知道，原来自己也有完全不同的另一面。