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自打入夏以来，如何防晒成为大家最最关心的问题，因为一个不小心就会晒成“黑炭星人”，做好正确防晒，才能成为“美白星人”。

首先，防晒、隔离、粉底液的正确使用顺序。大家对防晒隔离这些涂抹顺序有疑惑，主要是担心影响防晒能力或妆容。如果要做到两全其美，建议用“防晒+粉状底妆”的组合，即涂抹防晒霜之后，用粉饼或者散粉上妆，这样既能避免破坏防晒膜而影响防晒效果，又能最大限度不影响妆容。

如果必须用上隔离或粉底，都可以优先考虑涂抹防晒，再考虑后续上妆的问题。但是涂抹时不要太过用力搓揉，并且最好保证一定的时间间隔。这样既能保证防晒产品有效使用，也避免搓泥。最后，建议大家涂抹防晒后隔离或粉底BB霜只选一个，不要涂抹太多层了。

再来说说防晒如何补涂。防晒霜一定要注意补涂，一般两小时补一次比较合适。这里可以分开两个情况，有上妆和没有上妆。有上妆、在不选择卸妆的前提下可以这样做：第一步，用湿纸巾先印掉多余油脂，然后抹去花掉的妆容——眼下、鼻翼、嘴唇周边，这些位置最容易脱妆和花妆。然后，重新涂抹防晒霜，注意拍打或从内往外推开，而不是打圈搓揉。最后，在脱妆的部位补上底妆，如果可以的话扫一层散粉，妆效更好。没有上妆的话，补涂防晒就轻松很多：第一步，用湿纸巾或浸湿的化妆棉擦去脸上多余油脂和防晒，这样不仅感觉更舒适，而且减少毛孔堵塞的几率。第二步，视肌肤和环境需要，补涂保湿乳液或者控油乳液。最后，重新涂抹防晒霜。

那么使用的底妆产品有防晒值，还需要涂抹防晒霜吗?答案是，若基本上都在室内或只是早上上班途中接触短短十来分钟的日晒的话，那么偷懒一下只用带防晒的日霜或底妆产品是问题不大的。但是若需要白天在室外行走时间较长，即使是搭公车，也要使用充足的防晒霜，才能获得最好的防晒效果。





（文中窍门来自王*倩听友）