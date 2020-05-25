ⓒ Getty Images Bank

得力于智能手机与互联网的普及，韩国也兴起了网络直播热潮。网络直播指将视频、音频与图像实时传送给网友收看，并与线上的网友交流互动的互动性视频娱乐。如今在韩国，几乎人人都有智能手机，而且还可以随时随地无线上网，加之YouTube、Afreeca TV、Facebook、Naver TV、Kakao TV等网络直播平台增多，反映最新潮流、动向以及互动性很强的网络直播也跟着火了起来。





在韩国，网络主播称为BJ(Broadcasting Jockey)、Creator(创作者)或YouTuber，通常从策划、编辑、录制、制作到主持一人包办，且收入也相当可观。著名网红靠着点击量与业配收入，年薪高达几亿甚至几十亿韩元不等，因此网络主播已成为青少年等新一代向往的热门职业。其中，YouTuber是近年来迅速蹿红的热门职业。





网络直播的内容丰富多样，网络主播按照内容主要分为秀场主播（唱歌、聊天、编舞、乐器演奏、ASMR等）、游戏主播与其他主播（教育、美食、美妆、外语、理财、健身、宠物等等），其中秀场与游戏主播居多，吃播与游戏主播的人气极高。





近年来，随着网络直播的人气飙升，加入网络直播的人也多了起来，从职场人士、学生、老师到主妇、上班族、退休人士等不分男女老少，而且还有从演员等艺人转行做主播的。





著名韩国网红拥有几十万甚至几百万的铁杆粉丝，如大图书馆、Yang Dding、Pengsoo、宝蓝、朴莫礼等等。其中，Yang Dding被誉为“小学生的总统”，他的网络直播有近300万人订阅。大图书馆也是韩国家喻户晓的网红，他的人气不亚于“国民MC”刘在石，虽然没有大学文凭，30岁才开始网络直播,但凭借真诚、才华与口才，登上顶尖游戏创作者的地位。