联合国军司令部公布北韩枪击哨所事件调查结果

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联合国军司令部26日公布了北韩军枪击非军事区哨所事件的调查结果，表示无法判断北韩的行为是否属于偶然，但南北双方均违反了《停战协定》。对此，韩国国防部表示遗憾，并称联合国军司令部在未就该事件进行实际调查的情况下就发布了调查结果。





哨所枪击事件发生在本月3日，北韩军用高射机枪枪击非军事区韩军哨所，4枚子弹击中哨所外墙。事发30多分钟后，韩军发射30次枪击予以回应。





联合国军司令部的调查结果显示，3日上午7时41分，军事分界线北侧北韩军哨所用14.5毫米小型枪械向南侧联合国军司令部第250号哨所发射了4枚子弹，违反了《停战协定》。不过联合国军司令部指出，“无法判断枪击是故意还是偶然”。联合国军司令部还指出，韩军为应对北韩军小型枪械射击，在32分钟后进行了射击并播放了2次警告，韩军的应对性枪击同样违反《停战协定》。分析指出，联合国军司令部的这一结论依据为《军事停战协定》第1条第6项“不得在非军事区或从非军事区向非军事区进行任何敌对行为”。联合国军司令部方面说明称，双方枪击均越过军事分界线且未经允许，违反《停战协定》。联合国军司令部自1953年后成功执行维护韩半岛和平与稳定的任务，今后将继续遵守并执行《停战协定》条款。





联合国军司令部的结论与韩国军方的立场存在很多不同点，引发了争议，主要表现在三个方面。首先是北韩军行为是否为故意。韩国联合参谋本部综合枪击事件发生当时的天气情况、北韩军动向、对北技术情报等因素判断北韩军的行为属于偶然。然而，联合国军司令部则认为无法判断是否为偶然，未排除故意的可能性。第二，根据韩军公布的结论，北韩使用的是高射机枪，但联合国军司令部则认为是14.5毫米枪械，描述为“小型枪械”。北韩军的高射机枪被划分为重型武器，禁止携带进入非军事区。而武器的类型是判断韩军的应对行为是否违反《停战协定》的依据，这也是最后一处争议。韩军进行了30次枪击作为应对，联合参谋本部对此表示，军方的应对符合“比例性原则”。高射机枪属于重型武器，4枚子弹击中哨所外墙，因此韩军用小型枪械发射30次符合比例性原则。但联合国军司令部认为，北韩枪击使用的是小型枪械，韩军属于应对过度。





韩国政府表示无法接受此次调查结果。国防部重申当时的应对不存在问题，现场部队根据应对行动指南对北韩军的枪击采取了恰当的回应措施。国防部还表示，联合国军司令部在未对北韩军枪击进行实际调查的情况下公布此次调查结果，对此表示遗憾。