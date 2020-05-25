韩政府制定《南北交流合作法》修正案

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韩国统一部26日表示，已制定《南北交流合作法》修正案，将推进政府立法。该修正案的主要内容为简化对北接触流程、将地方自治团体明确为南北合作项目的主体等。政府将通过线上听证会听取意见后，经过政府立法程序，年内提交国会。





根据修正案，与北韩居民接触流程将大幅简化，只需向统一部长官进行申报后即可生效。尤其值得关注的是，现行法中的“拒绝受理”条款被删除。“拒绝受理”是指统一部长官在收到接触申报后，若发现明确存在破坏南北交流合作、国家安保和秩序维持以及公共福利的情况，可拒绝受理申报，即不允许申报人接触北韩居民。





可进行事后申报的条件也从现行的“总统令规定的不得已事由”放宽为“被认定为无法提前申报的情况”，申报对象也限定于以推进交流合作项目为目的者。因此，今后若在海外旅行中偶遇北韩居民、离散家属或脱北者以问候为目的联络北韩境内亲戚、以研究为目的的一次性接触等情况则可无需进行申报。





修正案还将地方自治团体明确为南北合作项目的主体。根据现行法律，合作项目的主体仅限法人和团体，地方自治团体只能通过相关团体或中介推进对北合作项目。





在对北物资运输方面，修正案规定可通过向统一部长官申报来代替《关税法》规定的申报程序。若运输物资的数量等与申报内容相异，按照现行法将被视作走私，将依据《关税法》进行处罚，但今后则将适用《南北交流合作法》，处罚也有望减轻。





此外，修正案还为法人、团体在北韩开设办事处制定了法律依据，并将对模范企业予以优秀贸易企业认证，提供各类支援。另外，经济合作企业将义务性加入公共保险。政府若要限制或禁止南北交流合作项目，需经过国务会议的审议，对于因此蒙受损失的企业还需采取必要措施，帮助其恢复正常经营。





分析认为，统一部修订制定满30年的《南北交流合作法》是为加快推进文在寅政府强调的自主性南北合作。目前，美北对峙僵局持续，美中两国又因新冠病毒疫情问责对立激化，逐渐演变为新冷战，韩半岛局势的不稳定性也随之不断升温。对此，文在寅反复提议南北开展新冠病毒防疫合作，并提出不能只期待美北对话，要主动寻找并开展南北间的可为之事，即通过南北合作来打破美北对话的僵局。但是北韩对此不仅保持沉默，还强烈谴责韩国的“新北方政策”。分析指出，政府推进修改《南北交流合作法》可以说是未雨绸缪，为南北交流合作增添推动力，提前确保今后南北关系再度活跃时所需的法律依据。