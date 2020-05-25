韩央行预测今年韩国经济增速止步-0.2%

ⓒYONHAP News

韩国银行（央行）在28日发布的《经济展望报告》中预测，受新冠病毒疫情影响，今年实际国内生产总值（GDP）增长率将远远低于此前的预测值2.1%，止步于-0.2%。这是韩国央行2009年7月预测当年GDP负增长1.6%以后，时隔11年再度对经济增速给出负值预测。





此次是央行今年第二次下调经济增速预测值。今年2月央行曾将经济增速预测值从2.3%下调至2.1%，然而各项经济指标显示新冠病毒疫情对经济的打击较预期更为严重，由此，央行再度下调经济增速预测值，下调幅度高达2.3个百分点。明年的经济增速预测值则从此前的2.4%上调0.7个百分点至3.1%。若新冠病毒疫情平息，再加上今年负增长的基数效应，明年经济增速的反弹幅度有望超过此前预测。央行行长李柱烈在记者恳谈会上表示，在较为乐观的情况下有望出现小幅的正增长，不过在较为悲观的情况下，负增长幅度有可能超过-0.2%。





新冠病毒疫情的冲击已逐渐显现。第一季度经济环比增速仅为-1.4%，是恰逢全球金融危机的2008年第四季度（-3.3%）以来，时隔11年3个月的最低值。进入第二季度后这一情况持续，各项指标显示今年的经济增长前景阴云密布。以出口为例，4月出口额同比减少24%以上，5月前20天的出口额也较去年同期减少超过20%。韩国经济对出口的依赖度较高，出口的大幅减少将直接导致增速下滑。





目前新冠病毒疫情席卷全球，经济活动处于萎缩停滞的状态，全球主要供给网络无法正常运作，贸易也随之大幅缩水。尤其是全球经济的两大主轴、对韩国经济有直接影响的美国和中国的经济状况较此前预期更为糟糕。美国预计将出现较大幅度的负增长，中国则在全国人民代表大会上罕见地未提出今年的经济增速目标。





央行大幅下调经济增速预测值可以说是在预料之内，因此并未造成太大冲击。此前，不少机构均给出了0%左右的经济增速预测。政策性研究机构韩国开发研究院预测上半年经济增速为-0.2%、下半年为0.5%，全年增速为0.2%，不过在更悲观的情况下有可能跌至-1.6%。此外，韩国金融研究院的预测值为-0.5%，国际货币基金组织为-1.2%，海外主要投行的平均预测值为-0.9%。





另外，韩国央行金融货币委员会28日下调基准利率0.25个百分点至0.5%。今年3月，央行曾将基准利率从1.25%下调至0.75%，时隔仅2个月再度下调，可见央行认为疫情对经济造成的冲击十分严重。