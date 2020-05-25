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职业：演员/乐队鼓手

生日：1983年3月29日

出生地：庆尚南道昌原市

血型：O型

身高：175cm

学历：又松信息大学实用音乐专业

出道：乐队izi专辑《Modern Life…And…With Izi…》(2005)

金俊翰凭借高分剧《机智的医生生活》中暖男医生“安治弘”一角获得了颇高人气。但演技纯熟的金俊翰却并非演员科班出身。2005年，金俊翰作为乐队izi的鼓手正式出道。出道同年，乐队izi便因演唱了《豪杰春香》的OST《急救室》而家喻户晓。然而后因经纪公司的问题而无法在韩国继续音乐事业，被迫转战日本。在日本活动期间，金俊翰也熟练掌握了日语。在日本活动没多久后，金俊翰正式宣布退出izi，回到韩国并开始表演生涯，起初并不顺利，金俊翰曾在访谈中称，当初一边寻找表演机会，一边在商场化妆品专柜分发样品，同时也未放弃打鼓。

金俊翰在演艺圈中人缘极好，因此受到了很多朋友的帮助。2017年，凭借自己熟练的日语，金俊翰接拍抗日题材电影《朴烈》，在其中饰演日本人法官，他也凭借这部电影向人们展示了优秀的演技。此后，金俊翰逐渐出现在了更多的影视剧作品中，成为演技获得观众认可的演员。

代表作：

·电视剧：

《机智的医生生活》（2020）

《春夜》（2019）

《神的测验5》（2018）

《时间》（2018）

《机智的监狱生活》（2017）

·电影：

《抓住救命稻草的野兽们》（2020）

《国之语音》（2019）

《边山》（2018）

《她的故事》（2018）

《迎接：咖啡店胡乱聊天事件》（2018）

《朴烈》（2017）