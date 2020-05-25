陪你安然入睡——韩国“Evezary”公司

ⓒ evezary

韩国企业通过一些创新想法正在改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Evezary”公司，这家公司在韩国国内床上用品市场上一直排名第一。让我们与公司经营战略部的负责人池哲圭（音译：지철규）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“Evezary”公司创始人高淳洪（音译：고춘홍）先生在汉阳大学学习建筑专业。他了解如何将艺术和技术相结合创造美感。他对被子和绣花床单非常着迷，尤其对床上用品表现出了极大的兴趣。1976年，他成立了一家名为“Sika Deer”的公司。该公司于1986年更名为“Evezary”，标志着韩国家用纺织品行业的一个里程碑。当时，大多数韩国人在传统市场的小商店里购买床上用品。但韩国“Evezary”公司业内首次以一个品牌创建了零售店。此后，这样的商店在韩国建立了一个庞大的销售网络。消费者也发现他们的生活要舒适得多。过去，韩国人大多使用薄地板床垫在地板上睡觉，而不是在床上睡觉，因为他们使用的是传统的地板供暖系统。人们在清洗韩式床垫时必须拆掉缝好的床垫套，然后再缝一遍。为了解决这样的不便，韩国“Evezary”公司推出了一款拉链式床垫套，这是业内的首次尝试。这款创意产品被证明是成功的，韩国“Evezary”公司在韩国本土床上用品行业中排名第一。为了保持市场领先地位，韩国“Evezary”公司作出了不懈的努力。





过去，床单大多是着重漂亮的设计和颜色，但是韩国“Evezary”公司已将其价值拓展到健康领域。这就是为什么公司成立了两个研究中心。韩国“Evezary”公司对纺织品、材料、人体工程学和设计进行了大胆的研发投资，以创造一个更加舒适的睡眠环境。他们在聚合物、纺织工程和天然材料加工领域拥有多项专利。基于其专业的知识，他们还成功开发了环保产品，并获得韩国经营认证院颁布的“绿星认证”，连续14年在环保床上用品领域名列第一。





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今年，韩国“Evezary”公司扩大了环保材料的应用范围。莫代尔面料是由山毛榉木浆制成的，而麻绒则富含纤维、蛋白质以及omega-3和omega-6脂肪酸，甚至具有抗癌特性。毫无疑问，这种植物吸引了世界各地人们的关注。结合了莫代尔和麻绒的新型织物不仅可以调节水分和热量，还可以抵抗细菌并消除毒素。2014年，韩国“Evezary”公司推出了“Sleep & Sleep”，这也是业界首个为个人量身定制的床上用品品牌。





在“Sleep & Sleep”中心，完成了专业睡眠咨询培训课程的睡眠调节员使用测量颈椎和身体压力的设备科学地分析客户的身体形状。然后，调节员为客户推荐最佳的睡眠产品。韩国“Evezary”公司是推动深度睡眠的新典范。这是其长达44年奉献精神的结果，公司一直致力于以创新的方式打造漂亮的卧室并促进健康的生活方式。毫无疑问，韩国“Evezary”公司将继续引领行业健康发展。





韩国“Evezary”公司在韩国的家用纺织品市场推出了新的睡眠理念。从中国市场开始，韩国“Evezary”公司已将出口目的地扩展到了印度尼西亚、越南、美国和欧洲市场。未来，韩国“Evezary”公司将成长为全球最大的睡眠护理公司。