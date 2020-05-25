“后疫情时代”的韩国出口

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5月份的前20天，韩国出口额同比下降了20％以上。显然，人们已经真真切切地感受到了新冠病毒疫情对经济的影响。由于迫切需要韩国在全球危机中实现突破，有人建议使用缩写HOUSE作为“后疫情时代”充满希望的出口市场关键词。这个关键词首次在韩国贸易协会国际贸易通商研究院的一份报告中提出。今天，我们邀请到了韩国贸易协会国际贸易通商研究院首席研究员孙昌宇（音译：손창우）先生，与他共同聊一聊他所撰写的这份报告。





韩国 4 月份出口额为 365 亿美元，同比下降 25 ％。出口的大幅下降归因于全球经济衰退和新冠病毒疫情造成的贸易额减少。国际货币基金组织和世界贸易组织的预测指出全球经济和贸易前景将不断恶化。韩国也将不可避免地出现出口下降的情况。为了拉动持续低迷的韩国出口，现在迫切需要探索新兴出口市场并挖掘有潜力的出口产品。





5月28日韩国央行韩国银行预测今年韩国经济可能萎缩0.2％，较之前预期的2.1％大幅下降。这意味着新冠病毒疫情对经济的影响是灾难性的。与此同时，4月份出口额的大幅下降导致韩国出现了99个月以来的首次贸易逆差。分析师预测，5月份韩国出口也将比去年下降22.5％。在寻求开拓新出口市场的呼声日益高涨之际，“HOUSE”被认为是一种可能的解决方案。孙昌宇先生解释了“HOUSE”的意义。





新冠病毒疫情给生活和消费方式带来了变化。其中，在 5 个领域发生了显著的变化，例如医疗保健（ healthcare ）、线上业务（ online ）、无接触服务（ un-tact services ）、智能基础设施（ smart infrastructure ）和家庭经济（ homeconomy ）。“ HOUSE ”是由 5 个单词的首字母组成的。政府采取的推动措施主要用于改善医疗和保健系统、扩展智能基础设施并促进办公自动化。谷歌搜索引擎数据显示，当新冠病毒疫情在世界范围内迅速蔓延时，世界各地的消费者都在 3 月份和 4 月份搜索诸如隔离、医疗保健、休闲活动以及居家消费等关键词。随着全球消费趋势的变化发展，韩国国内外的主要研究机构和媒体机构都对个人保健产品表现出越来越大的热情，对照顾儿童和宠物的服务需求也在不断增长，还包括家庭经济、智能工作、家庭经济以及无接触服务也得到了进一步拉动。它表明新冠病毒疫情改变了人们的生活方式，从而创造了新的消费趋势。





医疗保健，包括疾病的治疗和预防以及健康管理。最近，居家订购推出了各种在线活动。在无接触服务中，消费者和服务提供者不必见面就可以完成服务。将数字基础设施和现有物理基础设施相结合的智能基础设施可以更有效地管理城市。Homeconomy这个词是“家”和“经济”的组合，适用于喜欢宅在家里的人们。2月份和3月份，当新冠病毒疫情在全球范围内传播时，韩国家用电器、日用品和加工食品出口大幅增长，教育和儿童保育市场也出现大幅增长，因为许多人在家工作，学校也推迟了开学时间。专家表示，新冠病毒疫情得到控制后，有必要积极进入这些市场。





新冠病毒疫情暴发后，无接触订单和食品配送订单大幅增加，无接触服务市场持续扩大，包括沃尔玛在内的大型零售连锁店已经开启了外卖配送热潮，而诸如 Uber Eats 这样的食品配送应用程序的用户数量也在稳步增长。非面对面交付需求的增长暗藏着使用自动驾驶车辆、无人机和机器人进行交付服务的商机。在医疗保健领域，越来越多的人不去健身房，而是选择在家锻炼。比起去年， Beach Body 著名的居家锻炼计划的使用量增加了 79 ％以上。哑铃、瑜伽垫和健身单车仍然是谷歌和亚马逊中搜索次数最多的单词。在家用电器领域，对家庭办公产品的需求大幅增加，这与在家工作人数的不断增加相一致。与新冠病毒疫情暴发之前相比，美国排名前 80 位的电子商务企业的计算机销售量增长了 40 ％。





去年，韩国对美国的出口额为733亿美元，占整体出口的13.5％。美国和中国是韩国的两个主要贸易伙伴，为了进一步增加对美国的出口，韩国需要重点关注无接触服务、家庭办公设备和家用电器。那么，针对庞大的中国市场，韩国应该推出怎样的对策呢？





今年早些时候，中国已决定加大基础设施投资，以抵消新冠病毒疫情对经济的影响。在 3 月 4 日 中共中央政治局常务委员会会议 上，中国宣布将在 7 个新基础设施领域进行投资。这 7 个领域是 5G 网络、超高压传输设施、城市轨道交通系统、电动汽车充电桩、数据中心、人工智能和工业互联网。因此，韩国可能会更加专注于信息通信技术出口项目，例如构建 5G 网络和智能电网所需的调制解调器芯片、半导体零件和网络设备。越来越多的中国人在放学或工作后将宅在家里。这种趋势正在引起人们对娱乐和教育内容市场的关注。利用中国当地的网红名人，韩国可以向中国儿童出售教育产品和其他相关产品，例如学习材料、玩具和角色商品。





在发生新冠病毒疫情危机之后，中国对远程医疗表现出了更大的兴趣。自2014年推出相关服务以来，这个行业在中国已经发展壮大。预计到2025年，中国的远程医疗市场规模将达到948亿元人民币。在日本，新冠病毒确诊病例不断增加，保健产品和各种无接触服务的市场预计将大幅增长。在欧洲，人们可能会消费更多的厨房电器和宠物产品，而印度对医疗和卫生产品以及个人IT设备的需求预计将会大幅增加。在中东，交通基础设施和建筑设备可能是有前途的出口项目。新冠病毒疫情对经济的冲击将带来全球产业的根本性变化。随着新市场的迅速崛起，有必要通过具有前瞻性的政策和措施推动“后疫情时代”的发展。