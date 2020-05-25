表明姬的小说《你喜欢购物吗？》

ⓒ Getty Images Bank

夜已经深了，几辆汽车在冷清的马路上飞驰而过，智英走在去超市的路上。就好像是预见到人们夜晚出没的欲望，从智英搬家来到这里后，超市的营业时间延长了。这个大型熔炉般沸腾的都市里，就算是需要把一天变成25个小时，人们的消费需求也会被满足。





늦은 밤, 한산한 도로 위로 차들이 거침없이 내달리고 있다.

지영은 마트로 가는 중이다.

밤 외출이 절실해지는 때가 올것이라는 사실을 예견한 듯,

지영이 이사 온 후 마트 영업시간은 차츰 연장되었다.





이 대형 용광로 같은 소비도시는

수요만 있다면 하루를 25시간으로 늘려 공급할 수도 있을 것이다









《你喜欢购物吗？》（《쇼핑 좋아하세요?》）发表于2011年，故事从主人公智英深夜去超市购物拉开了序幕。她第一次偷偷拿走别人的购物篮是因为没有时间购物。









# 인터뷰 . 전소영 문학평론가

最开始智英只是为了节省时间拿走了别人的购物篮。随着这种事情的反复发生，她开始对此欲罢不能。把别人挑选好的东西买走，就好像是在代替他人生活。生活在消费社会中的人们有时候会把个人的取向投影到自己购买的东西上。在哪里、买什么也能体现出个人的生活方式。与自己完全不同的人们的生活给智英带来了极大的诱惑，通过购买他人放在购物篮里的东西来弥补自己所没有的或者是不完整的生活。









过去一年的事情在智英的脑海里像幻灯片一样一晃而过。拿走别人的购物篮对智英来说就好像是对其他人生活的一种巡礼。智英每次都会选择不一样的购物篮，因此她的菜单也会定期变化，这也成了智英生活中不可或缺的一种乐趣，就好像是被谁请去家里吃饭一样。有时是新婚夫妇，有时是和睦的四口之家，有时是三代同堂，还有的时候是独自生活的孤寡老人。这又好像是去陌生的地方旅行，如果连这个乐趣也没有的话，智英的生活可就太枯燥乏味了。





지난 1년의 일들이 지영의 뇌리에서

파노라마처럼 스쳤다.

장바구니를 매개로 한 이웃 순례였다고나 할까.





거의 매번 지영은 다른 바구니를 택했다.

그로써 식단은 주기적으로 바뀌었다.

그것은 한동안 지영의 일상에서 빼놓을 수 없는 낙이었다.

누군가의 식사에 초대받은 것 같았다.

초대한 사람은 신혼부부이거나 단란한 4인 가족 가정이거나

삼대가 한 집에 사는 대가족 가정이기도 했다.

때로는 쓸쓸한 독거노인의 집일 때도 있었다.





낯선 곳으로의 여행이었다.

그마저 없었다면 메마르고 지루한 일상이었을 것이다.









作者 表明姬（표명희） (1965年生于大邱广域市)。

出道：2001年发表短篇小说《夜景》（《야경》）登上文坛。

获奖经历： 2001年第四届“创作与批评小说奖”等。