佳片回顾：7号房的礼物(7번방의 선물)

导演：李焕庆

编剧：李焕庆/金煌成/金永锡

领衔主演：柳承龙/朴信惠/葛素媛/吴达洙/郑万植/朴元尚/金正泰/金基灿

类型：剧情

片长：127分钟

上映时间：2013.01.23（韩国）

其他片名：戆爸的礼物(港)/ 7号囚房的礼物/ Miracle in Cell No.7





剧情概要：

教导所7号房里有一群“穷凶极恶”的犯人——房长走私犯杨浩（吴达洙饰）、诈骗犯春浩（朴元尚饰）、通奸犯万范（金正泰饰）、恐吓犯老徐（金基灿饰）和抢劫犯奉植（郑万植饰）。这一天，5人迎来了新的狱友龙九（柳承龙饰）。龙九是一位智障患者，本和自己6岁的可爱女儿艺胜（葛素媛饰）相依为命，但却因被诬告而含冤入狱，并被判处死刑。但龙九因只有儿童智商，对坐冤狱并无认知，但却因和女儿分开而大受打击。

起初7号房5人帮并不待见龙九，但相处之下却渐渐结下了兄弟般的情谊，龙九单纯、善良的心也慢慢感化5人。在艺胜快过生日之际，狱友们决定帮助龙九父女团聚。他们精心策划了一番，并在了解龙九含冤入狱内幕的教导所长官珉焕（郑进永）的帮助之下，将艺胜带进7号房，与龙九重聚。

然而龙九并未能沉冤得雪。若干年后，被珉焕收养的艺胜（朴信惠饰）已经成为一名干练的律师。在她的努力之下，最终为自己的父亲洗刷了冤屈。





幕后花絮：

《7号房的礼物》为2013年贺岁档影片。虽定位为喜剧，然而几乎让每一位看过电影的观众都留下了感动的热泪，并成为当年最具话题性、观影人数最多的影片。除了小女儿的扮演者葛素媛以及郑万植、朴元尚等金牌配角的出色演出外，演技纯熟的柳承龙可谓是成就该片的最大功臣。当时，柳承龙是在拍摄其他电影时接到了《7号房的礼物》的剧本，当即就被故事情节吸引。因为要饰演一位智商仅相当于儿童的成年人，首先在外形上做足了功夫，设计了一个十分可爱的“西瓜头”发型，柳承龙在整个拍摄过程中也都尽量让自己的大脑排空一切，完全站在一个孩子的角度去塑造角色。柳承龙和葛素媛更是在拍摄期间一刻也不分离，仿佛是一对真正的父女。





所获主要奖项：

第9届MAX MOVIE最佳电影奖 最佳新人女演员奖（葛素媛，2014）

第33届韩国影评人协会奖 最佳女配角奖（朴信惠，2013）

第34届电影青龙奖 国产电影最高观影人数奖（2013）

第50届电影大钟奖 评委特别奖（葛素媛，2013）

第50届电影大钟奖 企划奖（2013）

第50届电影大钟奖 最佳男主角奖（柳承龙，2013）

第50届电影大钟奖 最佳编剧奖（李焕庆，2013）

第49届百想艺术大赏 电影类大赏（柳承龙，2013）

第49届百想艺术大赏 电影类人气女演员奖（朴信惠，2013）