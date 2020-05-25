《漫话国乐》 樵夫歌 / 卞钢铁打令 / 木头打令





在古代老百姓的生活中，木柴是必不可少的燃料。当时没有电，也没有石油，为了烧火取暖、做饭，必须经常上山打柴。进入秋季，家家户户为了越冬需要准备大量的木柴，因此上山打柴可说是一件大事。但普通民家附近的山大都有主，是不能随便进去打柴的，所以一般老百姓通常到野外山林中去。野外山林充满了危险，有可能遇到野兽袭击，而且木柴沉重，不容易搬运，所以当时出现了专门打柴拿到市集去卖的樵夫。





庆尚道流传着樵夫在山上打柴时唱的劳动谣《樵夫歌》。《樵夫歌》的歌词生动、直率，颇具魅力。《樵夫歌》流传着很多版本的歌词，大多是感叹自己的心酸人生，说别人都生在富人家，过着丰衣足食的生活，自己却没福气，生在贫寒家庭，并为娶不到媳妇而发愁，甚至要为吃不饱、穿不暖而担忧。

{音乐1： 民谣《樵夫歌》 / 申义根（音）}





如果在冬季之前没准备好越冬木柴，到了冰天雪地的寒冬再要去打柴可就更加不容易了。此时，落在地上的树枝已被白雪覆盖，看不清楚，直接砍柴的话，身子很快便会冻僵，好不容易砍了柴，还要背着好几捆木柴走下山，实在是辛苦。





卞钢铁是著名古典小说中的主人公，很多人都听说过这个名字，可是以卞钢铁的故事为题材创作的盘索里《卞钢铁打令》或同名西道民谣就鲜为人知了。





西道民谣《卞钢铁打令》描写的卞钢铁是一个十足的坏人，绝对不输给盘索里《兴夫歌》中的孬夫，而且比孬夫更离谱。孬夫因贪心至少还勤快，而卞钢铁是一个典型的游手好闲、懒惰成性的无赖汉。一年冬天，家里没了木柴，妻子雍女忍不住唠叨起来，催丈夫去打柴，卞钢铁心不甘情不愿地背着架子出了门，可天气冷得还没上山身体便已冻僵，愈发懒得去打柴，于是卞钢铁灵机一动，把立在村口的守护神长丞柱拔出来带回了家。长丞柱在自己被火烧尽时给卞钢铁下了诅咒，最终卞钢铁暴毙。

{音乐2：西道民谣《卞钢铁打令》 / 李殷官名唱}





古时候，木头不仅是建房子或船的主要材料，还用来制作背架或锄头炳等生活用具。





仁川地区流传着很多以捕鱼为题材的民谣。《拧绳歌》是渔夫们在船上拧绳时齐唱的劳动谣。这首歌从“木头打令”开始，木头打令是一年一次为了制作拧绳的道具而砍木头时唱的歌。





“木头打令”以“这里有树木，那里也有树木，要砍哪棵呢？”为开头，接着介绍胡桃楸、枸杞树、橡树、栀子树、椴树等很多树种。





“木头打令”的歌词也颇有趣，可以翻译成：

“刚到就来胡桃楸，

坐下来枸杞树，

句句是真橡树，

说是如此栀子树，

刀切出血椴树……”

遗憾的是，翻译成中文的歌词很难体现韩文歌词的魅力，因为韩文歌词是以与树名发音相同的同音字连接有趣的辞说，从中可以领略古人的风趣。





韩国国乐中很多民谣的歌词像“木头打令”一样灵巧、有趣，这也许是在长久的岁月里，经过口传与不断的推敲而发展成为脍炙人口的音乐。

{音乐3：仁川劳动谣《拧绳歌》中的“木头打令”/ 朴二燮（音）}