韩国统一部拟定《南北交流合作法》修订草案

ⓒ YONHAP News

韩国统一部5月26日拟定了《南北交流合作法》修订草案，主要内容为韩国公民为南北韩交流合作而与北韩居民进行接触时仅向政府申报即可，地方政府则作为南北韩合作项目的主体，可直接推进南北韩交流合作项目。此前，在统一部长官接到与北韩居民接触的申报后，若有损害南北韩交流与合作、国家安全和秩序、公共福利之虞，可拒绝接受申报。但在此次拟定的修订草案中删除了该内容。





韩国政府从1989年开始为促进南北韩民间接触、自由往来以及贸易、通信等而着手拟定《南北交流合作法》草案，1990年首次制定《南北交流合作法》。之后，南北韩举行首脑会谈、开展交流合作。但是在国际局势和南北韩关系发生变化的情况下，必须保障南北韩交流合作的稳定性和可持续性，并为民间部门和地方政府的对北韩交流合作开辟更多空间。因此，韩国统一部时隔30年拟定了《南北交流合作法》修订草案。草案允许南北韩企业间、员工间交流，共同推进矿产、水产资源合作，并在南北韩政府认可的范围内进行金融交易。如果该修订草案获得国会通过，南北韩民间企业间将可积极促进人员交往和矿产、水产资源乃至金融领域的合作。





文在寅政府成立后，试图对《南北交流合作法》进行修订，并于2018年将政府拟定的修订案提交国会审议，但是第20届国会结束任期而被自动废弃。因此，第21届国会任期开始后，文在寅政府再次提交《南北交流合作法》修订草案。文在寅政府对修订《南北交流合作法》持积极态度是为了积极推进文在寅总统推进的南北韩合作事业。





韩国政府制定《南北交流合作法》后，提高了对相互往来、接触、交流以及促进南北韩合作事业的期待，但是南北韩仅在开城工业园区等极少数项目上进行合作，因此韩国政府认为有必要扩大南北韩交流与合作范围，并着手拟定《南北交流合作法》修订草案。此前，南北韩关系因北韩进行核试验与导弹试射而处于僵局，但是总有一天会得到恢复，因此文在寅政府决定事先调整相关法律法规和制度。





韩国政府时隔30年拟定《南北交流合作法》修订草案后，有人对此表示忧虑，有人对此寄予期待。表示忧虑的一方认为，如果降低南北韩交流合作的门槛，有可能出现安全问题，且参与联合国安理会对北韩制裁的许多国家有可能对韩国丧失信心。此外，韩国为推进南北韩交流合作项目，必须获得美国政府的支持与协助，因此有必要配合美北无核化进展情况。多数专家最感忧虑的是现在还不是推进南北韩交流合作的时候。因为是新举措，有必要从长计议，但是统一部却急于此时修订《南北交流合作法》，因此很多专家认为统一部此举有欠妥当。目前，美国要求北韩全面弃核，北韩则要求美国首先保障其体制安全，并解除对北韩经济制裁。由于美北双方处于僵持局面，韩国政府此时推进南北韩交流合作为时尚早。也就是说，韩国政府应在美北重启无核化协商，且协商取得进展后再推进南北韩交流合作。2019年2月在越南河内举行的第二次美北首脑会谈破裂后，国际社会仍保持高强度对北韩制裁，美国政府则进一步加强对北韩制裁力度。在此情况下，韩国统一部却积极推进南北韩交流合作，因此有些专家认为韩国政府的举措与国际社会背道而驰，有可能向北韩传达错误的信息。





寄予期待的一方认为，包含在修订草案中的内容只不过是在原有的《南北交流合作法》中删除了部分限制措施而已。目前，韩国公民在国外旅游时经常能遇到北韩居民，因此事先向政府提出申报并获得认可是旧时代的法规。此外，让地方政府直接推进南北韩交流合作项目可节省向中介团体支付的费用，还能减轻事业风险。





其实，韩国政府和统一部也知道在《南北交流合作法》修订草案中有哪些令国际社会感到忧虑的内容。韩国政府的基本立场是，从今年开始逐一推进南北韩间所能进行的交流合作项目，但是绝不单独采取违背联合国安理会对北韩制裁决议的措施，因此在目前的情况下，韩国政府能推进的南北韩交流合作项目并不很多。总之，韩国政府必须充分听取有关专家的意见，在调整法律法规和制度的层面修订《南北交流合作法》。





目前，北韩对韩国政府的提案尚未作出正面回应，因此韩国政府还要提出能让北韩心动的合作项目。令我们惋惜的是，北韩宣传媒体《曙光》6月1日就韩国统一部拟定《南北交流合作法》修订草案一事表示，“南韩对北韩政策缺乏真实性”。第二天，“我们民族之间”、《曙光》、《回音》等北韩的宣传媒体将南北韩关系僵化的原因归咎于韩国政府等发起猛烈抨击。那么，北韩宣传媒体为何如此抨击韩国政府呢？这可以解析为北韩在正话反说。也就是说，北韩需要韩国提供帮助。目前，北韩的经济状况极度窘迫，需要韩国政府提供帮助，且在国际社会上遭受孤立的情况下，需要支持他们的伙伴。北韩对外宣传媒体不同于官方媒体，其报道内容以宣传、鼓动、抨击为主，并非代言官方立场，因此韩国政府对北韩宣传媒体的报道通常都不作出反应。





今后，韩国政府仍将敦促北韩给予回应，并为“后新冠疫情时代”的南北韩关系进行准备。与此同时，将通过听证会和立法预告等程序，今年内向国会提交《南北交流合作法》修订案。届时，国会将会就此修订案进行讨论，并折中赞成和反对意见，最终制定新的《南北交流合作法》。





在此，我们期待今后制定的《南北交流合作法》能够反映有关专家学者的意见，为新时代南北韩交流合作提供法律依据。