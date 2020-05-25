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5月31日是世界卫生组织指定的“世界无烟日”。韩国政府为禁止吸烟者随处吸烟而规定咖啡厅等公共场所必须设置吸烟室，有些大厦则将整栋楼设为禁烟区。那么，北韩的情况如何呢？





北韩可说是当今世界上唯一仅存的“吸烟者的乐园”，因为在北韩随处可见人们吸烟的景象。北韩是吸烟者的天堂，香烟爱好者的占比为世界最高水平。北韩成人男性的吸烟率一度达到54.7%，超过世界平均水平。据世界卫生组织2017年6月初发布的《全球烟草流行报告》，2012年底北韩男性的吸烟率为52.4%，2014年底减少至43.9%。但是有分析认为，北韩男性的吸烟率实际上高于该数值，甚至有人主张北韩20岁以上男性的吸烟率高达80%。据韩国统一部2004年5月发布的《北韩动向报告》，北韩男性的吸烟率高达80%。据悉，在北韩的酒店、餐馆、咖啡厅乃至公共交通工具里经常可以看到吸烟的人，且北韩的电影、电视剧等不经马赛克处理直接播出吸烟场面。





北韩国务委员会委员长金正恩是众所周知的香烟爱好者。去年2月，金正恩委员长为参加第二次美北首脑会谈乘其专列前往越南河内的途中，在中国南宁火车站月台稍事休息、抽烟的时候，捕捉到其胞妹、北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正手持烟灰缸在旁侍候的情景，引起人们广泛关注和热议。北韩朝鲜中央电视台等北韩媒体经常公开金正恩委员长一根接一根抽烟的情景。金正恩委员长在视察部队、工厂、企业所，甚至前往医院、幼儿园等绝对禁烟场所进行现场指导的时候嘴上也叼着香烟而受到国际社会的批评。金正恩委员长在60-70岁年龄段的干部面前抽烟，以炫耀其拥有至高无上的权力，因为北韩男性大都以抽烟的方式展现自身权威。金正恩委员长在瑞士留学的时候接触到外国香烟，是从10多岁开始抽烟的香烟爱好者，因此我们通过北韩电视和报纸经常看到金正恩委员长手持香烟的情景。据悉，在北韩产香烟中，金正恩委员长最爱抽“727”牌香烟，但是有人主张从2018年开始改抽“建设”牌香烟。





据了解，北韩的香烟品牌达数百种之多，而国民总收入为北韩26倍的韩国生产50多种品牌的香烟。此外，北韩香烟的品牌名称大都与其体制特性有关。北韩有叫“红星”的香烟，该名称取自北韩国徽上的红星，象征北韩所谓的主体革命。“卫星”牌香烟具有北韩开发远程火箭之意。“白头山”牌和“天池”牌香烟意味着成立北韩政权的根基。北韩的香烟分为带有滤嘴的烟、不带滤嘴的烟和叶子烟三大类，并有等级之分。蓝色标识的“白头山”、“光荣”、“七宝山”、“红草”、“平壤”、“乐园”、“金刚”等最高级品牌分发给最高层官员。此外还有“凯旋门”、“三日浦”等多种品牌的香烟。据悉，进入本世纪10年代，位于平壤的百货商店和外汇商店则开始出售“登喜路”、“柔和七星”等外国品牌的香烟。





专家分析认为，北韩居民吸烟率高且香烟种类特多的原因在于北韩居民试图通过吸烟来缓解被遏制的压力。上世纪90年代中期北韩面临粮食困难后，吸烟率急剧上升。对此，有人认为在没钱购买粮食的情况下，北韩居民怎能买烟抽？这是因为如果不喝酒抽烟，他们无从消除生活压力。此外，北韩香烟售价低、销售点多，人人都能轻易购买。北韩不实行烟草专卖制度，也不在指定的销售点出售香烟。也就是说，在北韩随处都能买到香烟。北韩有数十个烟厂，且这些烟厂生产的香烟很快运往全国各地，在商店、集市和路边摊卖给北韩居民。因此，每天都有许多烟草批发商利用服务车和火车等交通工具运输香烟，出售给当地的零售商。在北韩，香烟是价格低廉、销量最多的商品之一。目前，在北韩售价最低的香烟是“丰年”，一包卖1300北韩圆，折合韩币约178元。这与韩国出售的香烟价格相比确实非常低廉。世界卫生组织指出，低廉的香烟价格是北韩居民戒烟的最大障碍，并通过去年7月发布的《全球烟草流行报告》评价北韩的烟草控制工作和禁烟政策尚不到位。





最近，北韩为迎合全球禁烟趋势而开展禁烟活动。5月29日，北韩英文周报《平壤时报》介绍北韩当局督促民众禁烟的消息，并表示在公共场所和建筑物内扩大禁烟区范围。据悉，北韩从2016年3月开始强化香烟包装上吸烟有害健康的警示力度。此前，北韩的香烟包装上印有“香烟有害健康”等一般性警示语，但是现在改为“吸烟对心脑血管危害极大”等较为具体的警告字句。此外，北韩官方电视台朝鲜中央电视台2016年播放题为“危害生命的最大爱好”片长40分钟的禁烟宣传片，大肆开展禁烟活动。北韩劳动党机关报《劳动新闻》则刊载题为“吸烟对人体健康造成严重危害”的文章，以督促民众戒烟。特别值得一提的是，最近在北韩的电视新闻中几乎看不到金正恩委员长抽烟的场面。但是北韩在增建烟厂、增产香烟的情况下敦促民众戒烟被视为牛头不对马嘴、相互矛盾的举措。





去年，北韩修订《烟草控制法》，限制进口外国烟，并全面禁止售卖电子烟。但是今年3月金正恩委员长对人民军前线远程炮兵部队火力打击训练场进行现场视察时被拍摄的照片中，在其桌子上放着香烟和火柴。此外，去年12月登上白头山和最近出席顺天磷肥厂竣工仪式后参观工厂时，金正恩也被捕捉到手持香烟的镜头。如此这般，北韩最高领导人金正恩在正式场合抽烟的场面不断被曝光，有可能给北韩开展的禁烟活动造成负面影响。因此，为使北韩民众戒烟，仍有很长的一段路要走。