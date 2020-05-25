韩日贸易矛盾持续 韩政府宣布重启世贸组织争端解决机制

ⓒYONHAP News

韩国政府2日表示，由于日本方面毫无解决贸易问题的意愿，将重新启动去年11月22日暂停的针对日本3种产品出口限制措施的世贸组织争端解决机制。





产业通商资源部当天在例行记者会上表示，此前暂停世贸组织争端解决机制的条件是开展正常对话，但目前的情况难以视作符合该条件。





去年7月，日本对韩国采取了限制半导体和显示面板制造所需3种核心材料出口的措施。日本政府将这些产品从一揽子出口许可对象变更为个别出口许可对象，去年8月又将韩国从可享受出口批准程序简化优惠的“白名单”中删除。这实际上是对韩国大法院判决日企赔偿被强制征用劳工、扣押日企韩国境内资产的报复措施。对此，韩国也采取了将日本从“白名单”中除名等应对措施，并启动世贸组织争端解决机制、终止《韩日军事情报保护协定》。不过去年11月22日青瓦台宣布推迟终止《韩日军事情报保护协定》后，双方时隔3年重启局长级别政策对话，世贸组织争端解决机制也随之暂停。





日本以韩国出口管理存在缺陷为由对韩限贸，韩国在根据两国协议开展的政策对话中持续说明韩国的出口管理正常有效，然而双方的讨论并未获得进展。日方提出的加强限制出口理由为韩日政策对话中断、韩国常规武器管制不到位、出口管理组织和人力不足。韩国政府表示，此3项问题已通过制度改善等全部解决。然而，日方的立场仍无变化。对此，韩国政府通报日方最迟在5月底发表立场，据悉日方也予以了答复，但产业部并未说明日方答复的具体内容，仅表示日方的答复并非韩方期待的回答。





分析指出，由于两国未能通过协商解决问题，只能通过诉诸于国际机构，重启世贸组织争端解决机制实际上是韩国所能采取的最后手段。但世贸组织诉讼的实效性也引发了质疑。争端解决机制首先将要求世贸组织争端解决机构组建专家小组，审理时间一般长达6个月。此后还需通过专家小组报告采纳、上诉等程序，整个过程最长可超过3年。另外，最近世贸组织的地位也被大幅撼动，相当于最高法院的上诉机构因美国对委员选拔持反对意见而处于停摆状态。但重启世贸组织争端解决机制仍可能对日本构成压力。另外，由于日本相关企业的损失正迅速扩大，韩国政府在宣布重启世贸组织争端解决机制的同时也保留了对话余地。