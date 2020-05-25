文在寅接受美国G7+4扩大会议邀请

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韩国总统文在寅1日在同美国总统特朗普通电话时表示，愿意出席七国集团（G7）峰会。





青瓦台在当天的新闻资料中指出，文在寅表示，愿意接受特朗普总统的邀请，韩国将在防疫和经济两方面发挥力所能及的作用。特朗普在通话中指出，七国集团机制陈旧，无法反映当前的国际政治局势，正探讨将其扩大为十一国集团（G11)或十二国集团（G12）的方案。对此，文在寅表示，七国集团机制在应对全球问题、寻求解决措施上确实存在局限，邀请韩国、澳大利亚、印度和俄罗斯是恰当的举措。文在寅还就邀请巴西，扩大为十二国集团的方案表示，从人口、经济规模和地区代表性等因素来看，邀请巴西是合适的举措。文在寅还表示，若能在今年内以面对面的形式举办七国集团扩大会议，将成为“后新冠时代”的里程碑，释放全球经济回归正轨的信号。





此次韩美首脑通话是文在寅就任后的第25次、今年的第3次，双方最近一次通话是韩国国会议员选举结果出炉后的4月18日。





七国集团的扩大需求由来已久。一直以来，七国集团机制在讨论国际问题、摸索并执行应对措施上表现出明显的局限性。七国集团是由美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成的发达国家集团，无法应对国际社会日趋复杂的结构。成员国绝大部分为西方国家，亚洲仅有日本参与，中南美、非洲、大洋洲则被完全排除在外。七国集团峰会曾举办俄罗斯参加的七国集团+1（G7+1)会议，也曾根据探讨问题和举办国情况邀请部分国家以观察员国身份出席扩大会议，二十国集团（G20）的成立也是基于这一需求。可以说，七国集团的扩大是大势所趋。





不过问题在于扩大时机和美国的意图。目前，全球正在与新冠病毒疫情进行艰难搏斗，美国和中国围绕疫情问责针锋相对。美国在采取禁止向华为供给芯片等措施、加大对华施压的同时，还推进构建以美国和同盟国为中心的经济繁荣网络，试图孤立中国。美国在此情况下提出扩大七国集团，其最大目的很显然在于建立孤立中国的全球新秩序。美国与中国的对立正在演变为以台湾海峡为中心的东北亚安全危机，与美中两国在经济、安保上均保持密切关系的韩国面临着被迫“二选一”的情况。尽管局势如此，文在寅仍欣然接受特朗普的七国集团扩大会议邀请主要是判断这将是今后韩国跻身全球领袖国家行列的绝佳机会。文在寅的这一大胆选择伴随今后事态的发展有可能在对华关系方面带来较大的难题。