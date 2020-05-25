韩政府敲定第三轮追加预算案 规模创历史新高

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韩国政府敲定第三轮新冠病毒疫情应对追加预算案，规模达35.3万亿韩元，创下历史新高。第三轮追加预算案涵盖对企业和经商人员的流动性支援、就业冲击应对和经济复苏支援等资金，并包括了今后5年内总投入规模达76万亿韩元的“韩国版新政”的首批投资资金。





政府在本月3日召开的临时国务会议中敲定了旨在尽早克服经济危机、应对“后新冠时代”的第三轮追加预算案。本轮追加预算案是文在寅政府的第六次追加预算，规模超过金融危机时期的追加预算，创下历史之最。另外，这也是韩国政府时隔48年再度在一年内编排三轮追加预算案。第一、第二轮追加预算的规模分别为11.7万亿韩元和12.2万亿韩元，再加上本轮追加预算，政府为应对新冠病毒疫情的一揽子财政规模高达270万亿韩元，相当于政府今年国内生产总值预测值的14%。第三轮预算案所需资金的约三分之一将通过调整支出结构、动用劳动福利振兴基金等8个基金的余裕资金筹措，剩余23.8万亿韩元将通过发行赤字国债进行筹措。





韩国副总理洪楠基表示，本轮追加预算案将成为克服新冠病毒疫情危机、创造“后新冠时代”新增长动力的奠基石，韩国将倾尽全力向领导型经济转型。





另外，本轮追加预算案包括23.9万亿韩元的支出扩大部分和11.4万亿韩元的收入修正部分。支出扩大部分将集中用于克服新冠病毒疫情造成的经济危机。具体来看，预算案将首先为保障危机企业和就业岗位提供5万亿韩元的金融支援，这也将为向中小及骨干型企业、主力产业及企业供给135万亿韩元紧急流动性的政策提供支撑。预算案还将投入9.4万亿韩元用于扩大就业和社会保障网。为缓解就业冲击，政府将推进创造包括无接触数码就业岗位在内的55万个以上就业岗位、扩大求职补贴等政策。3.7万亿韩元将用于提振内需、出口和地区经济，2.5万亿韩元将用于培育韩式防疫产业、升级灾难应对系统。其中还包括下半年向1600万余人发放餐饮、住宿、演出、电影和旅游等8大领域折扣券的计划，发放总额达1684亿韩元。政府还将向旨在奠定“后新冠时代”新增长基础的“韩国版新政”投入5.1万亿韩元。“韩国版新政”将在今后5年间进行总额达76万亿韩元的投资。此外，受新冠病毒疫情影响，今年预计将出现名义经济增长率下滑、税收不足，政府将投入11.4万亿韩元用于弥补税收短缺。





随着第三轮追加预算案敲定，今年的总支出较去年年度预算增长77.5万亿韩元，增幅达16.5%。尽管财政健全性将遭受打击，但这是为克服经济危机的不得已选择，且预算案还包括了应对“后新冠时代”的“韩国版新政”投资等长期性方案。政府计划在预算案获得国会通过后，在3个月内执行75%以上。